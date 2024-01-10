前警隊一哥「心儀」屋苑　代理行主席女兒首置買碧瑤灣四房收租

市場憧憬今年內減息提振樓市，不乏用家開始入市。碧瑤灣新近錄得一宗海景戶成交，成交價約3,450萬元。據知，新買家為喜來登旺舖代理主席女兒任靄婷，屬首置名義入市 。



美聯物業董事李頌賢表示，是次成交單位為薄扶林碧瑤灣為30座中層戶，實用面積約為2,119平方呎，屬四房間隔，擁有海景，單位新近以3,450萬元沽出，呎價約為16,281元。成交價較對上一宗交易大減逾一成。

市場憧憬今年內減息提振樓市，不乏用家入市。

因鍾情單位、樓價符合市場預期 入市作長線收租

據悉，是次新買家喜來登旺舖代理主席女兒、名媛毛玉萍兒子俞俊材妻子任靄婷，是次入市繳付約146.6萬元稅款，佔樓價約4.25%，反映屬首置身份入市。另李頌賢又指，任靄婷雖早已移居海外，但因鍾情單位及樓價符合市場預期，故買入作長線投資收租。

據知，原業主於1999年以約780萬元購入上述物業，持貨至今約25年，是次轉手帳面獲利約2,670萬元，單位期內大升約3.4倍。

毛玉萍兒子俞俊材及其妻任靄婷。（梁詠茵攝）

碧瑤灣不乏前警隊一哥垂青

李頌賢再指，由於本港租務市場租金已經連續7個月錄得升幅，並創三年半新高，料來年租金升幅持續，故吸引長線投資客購入單位作為收租之用。

資料顯示，2021年3月食物及衞生局前副局長梁卓偉斥約3,938 萬元買入碧瑤灣43座低層戶連一個車位。而碧瑤灣過去亦不乏高官賢達入市，當中包括多位前香港警務處處長，如李君夏、許淇安、曾蔭培及李明逵等。