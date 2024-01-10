投資者擲355萬買大埔中心兩房收租　原業主6年帳輸「兩球」離場

二手市場疲弱，大埔中心有兩房新近以355萬元獲區內投資者接貨，料租金約有4厘回報。至於原業主持貨6年，是轉手帳面輸195萬元離場。



中原地產分行經理吳華彩表示，是次成交為大埔中心5座高層C室，實用面積313平方呎，屬兩房間隔，望海景。單位最初以398萬元叫價放盤，新近以355萬元沽出，呎價約11,342元。

區內投資者接貨 料獲4厘租金回報

至於新買家為區內投資者，見單位間隔合用，可享海景，亦有企理裝修，業主提供合理議價空間，於是決定入市單位投資收租。吳華彩表示，單位市值租金約1.25萬元至1.3萬元，料租金回報約4.2至4.4厘。

據了解，原業主於2018年以約550萬元購入單位，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓約195萬元，單位期內貶值約35.5%。