外區客睇好屯門南延線　「FULL PAY」 463萬　買悅湖山莊三房自住

二手市場疲弱，有買家因睇好屯門南延線發展，以及考慮屯門屋苑呎價符合預算，議價後決定「FULL PAY」463萬元入市買屯門居屋悅湖山莊三房自住。原業主持貨13年，是次轉手帳面獲利約255萬元。



祥益地產區域董事黃慶德表示，是次成交為屯門悅湖山莊13座中層A室，實用面積588平方呎，屬三房兩廳間隔，單位新近以463萬沽出，呎價為7,874元。

睇好屯門南延線發展 一筆過「FULL PAY」 入市

至於新買家為外區客，因考慮到屯門屋苑呎價符合預算，並睇好未來屯門南延綫發展，故決定於該區置業。 睇樓後鍾情單位內籠企理及空間大，加上原業主擴大議幅。終議價37萬元後決定一筆過「FULL PAY」 即睇即買入市自住。

至於，原業主於2011年以自由市場價約208萬買入，持貨至今13年，是次轉手帳面獲利約255萬元，單位期內升值1.23倍。