海怡半島移民盤急沽 累減兩成至910萬成交 造價重回10年前
撰文：柳英傑
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樓市氣氛好轉，不少買家趕於農曆年前入市，令到樓市成交量有所上升。據了解，南區指標屋苑海怡半島新一年已暫錄三宗買賣成交，平均實用呎價約13,050元。同時，市場上新近錄得一宗四房套移民盤為急沽，大幅減價成交，造價重回十年前水平。
中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，是次成交單位為海怡半島5座高層A室，單位實用面積721平方呎，屬四房一套間隔，望避風塘海景。原業主目前已經移民，早前放盤叫價1,150萬元，惟放盤多時未獲承接，為盡快沽貨遂擴大議幅，最終累減240萬元或21%，以910萬元成交，折合實用呎價12,621元。
造價重回10年前水平
據了解，原業主於2010年以560萬元買入上址，於2019年曾作內部轉讓，持貨近14年，帳面獲利約350萬元離場，單位期內升值約62.5%。
盧鏡豪再指，根據紀錄，一伙同類型單位於2014年以930萬元成交，若以是次成交金額作比較，即是次造價重返10年前水平。
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