新界區連環爆蝕　內地客370萬買河畔花園　大埔中心兩房4年輸一球

二手市場持續疲弱，市場上不斷出現蝕讓成交。有內地優才成功議價20萬元，終擲370萬買沙田河畔花園蝕讓貨；另大埔中心亦連錄至少兩宗蝕讓，兩房業主四年輸逾「一球」。



美聯物業分行助理區域經理黃國輝表示，沙田河畔花園D座極高層1室亦錄蝕讓，實用面積269平方呎，屬兩房間隔。單位先前以390萬元放售，獲內地優才買家議價20萬元，以370萬元承接，實用呎價約13,755元。據知，原業主2020年以478萬元購入單位，持貨至今4年，轉手帳面蝕讓108萬元或22.9%。

沙田河畔花園。

大埔中心連錄兩宗蝕讓 兩房4年輸逾一球

另外，大埔中心亦連錄至少兩宗蝕讓，最新屬5座低層C室，實用面積313平方呎，屬兩房間隔。美聯物業分行首席聯席區域經理梁葦姮表示，單位早前以408萬元放售，獲首置客議價後以378萬元承接，較最初叫價累減30萬元，實用呎價約12,077元。

據知，原業主2020年以490萬元購入單位，持貨至今4年，轉手帳面蝕讓112萬元或22.8%。

大埔中心。

大埔半山龍成堡7年貶值42萬

美聯物業分行高級營業經理彭曉君表示，是次成交為大埔半山龍成堡108號屋B室，實用面積968平方呎。據悉，單位早前以1,128萬元放售，獲區內用家洽購，議價後以1,046萬元連一個車位沽出，呎價約10,806元。據知，原業主2017年以1,088萬元購入單位，持貨至今7年，轉手帳面蝕讓42萬元或3.9%。