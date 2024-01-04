世邦魏理仕：甲廈空置量1430萬呎創歷史新高　今年租金再跌10%

世邦魏理仕發表的《2024年香港商業房地產市場展望》指出，香港商業房地產市場各個板塊在2023年呈現各種不同的走勢，投資量錄得明顯下降，寫字樓及零售商鋪租賃則呈更好勢頭。在地緣政治及經濟前景不明朗的影響下，市場2024年能否強勁復甦仍面臨挑戰，然而，香港營商環境預計將有所改善。



世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，2023年商業房地產市場復甦慢於預期，鑑於融資成本創22年來的新高，負收益加深，投資意欲減半，投資量創15年新低。隨著中國經濟走強，香港經濟將在2024年繼續復甦，潛在的減息將改善投資市場動力。預計2024年整體房地產需求將溫和增長。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平（右二）表示，2023年商業房地產市場復甦慢於預期。

甲廈空置量1430萬呎、空置率16.4% 均創歷史新高

據該行數據，2023年甲級寫字樓租賃活動主要由搬遷和整合需求推動。租賃勢頭在2023年第四季度回落，至恒常季節性的緩慢勢頭。總租賃量按季度下降39%至75.4萬平方呎，全年租賃量成交量達400萬平方呎，按年增加8.7%

受惠於九龍區部份非甲級寫字樓用戶的強制搬遷及升級需求，全年淨吸納量連續第二年保持正位數，達21.6萬平方呎。由於九龍區一系列租賃交易，以及早前對新落成的長沙灣瓊林街83號的預租活動，第四季淨吸納量達31.86萬平方呎。

今年商廈租金料再跌5至10%

儘管一些新項目出現延誤，但 2023 年新增供應130萬平方呎的預租活動緩慢，令空置率於2023年年底達到1,430萬平方呎的歷史新高。整體空置率在過往12個月內增加了1.1個百份點，至16.4%的歷史新高。空置率過剩導致2023年第四季租金較上季下跌2.3%，全年跌幅達6.0%。該行預計 2024 年租金將再下降5%至10%。

世邦魏理仕指，商廈空置量升至1430萬平方呎，創歷史新高。（蔡偉南攝）

2023年舖位租賃量150萬呎創歷史新高

零售舖市方面，世邦魏理仕指出，儘管零售租賃在2023年下半年增長放緩，但整體在全年反彈強勁。2023年整體租賃量達150萬平方呎，創歷史新高。餐飲、化妝品及藥房繼續在核心區街道擴充，以滿足不斷增長的遊客數字。由於旅客消費模式轉變，奢侈品牌繼續保持觀望態度。

強勁的租賃需求確保核心區街道商鋪空置率在2023年12月進一步下降至9.1%，為自2020年第一季以來首次降至個位數，遠低於2022年12月的14.9%。第四季核心區街道商鋪租金增長放緩，按季增加0.7%，為2022年第四季以來的最小增幅，全年按年增長達6.3%。該行預計來年核心區街鋪租金或會適度增長5%左右。