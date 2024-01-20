内地專才880萬承接大埔天鑽三房 業主持貨5年帳蝕172萬
撰文：李明珠
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業主擴大議價空間放盤，吸引内地專才入市。大埔天鑽一伙三房單位最新以880萬元成交，呎價11,828元。原業主2019年買入帳蝕約172萬元離場。
中原地產分行分區經理吳日榮表示，該單位為19座低層B室，實用面積744平方呎，三房套連工人房間隔。原業主於去年7月叫價1,150萬元放盤，但由於已經移民所以願意擴大議價空間，最終以880萬元成交，累減約270萬元，折合呎價11,828元。
5年損失172萬
據悉新買家為內地客，經高才通計劃來港，見屋苑環境舒適，業主提供合理議價空間，而且可受惠先免後徵措施，隨即把握機會入市。
原業主於2019年以1,052萬元購入單位，持貨5年轉手帳面蝕讓約172萬元，蝕幅約16.3%。
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