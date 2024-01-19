利達豐許銳生沽北角柏傲山兩伙　套現近3000萬　十年貨共蝕260萬

樓市走勢向下，資深投資者加快抛售持貨止蝕。市場消息指，利達豐環球創辦人許銳生近日沽出5伙各區單位，其中2伙為北角柏傲山，成交價共2,990萬元，轉手帳面蝕讓260萬元。



涉及的單位分別為柏傲山5座中層及高層D室，實用面積同樣為597平方呎。據悉，中層單位率先以1,560萬元成交，折合呎價26,130元。而高層單位則於一個月後以1,430萬元沽出，較前者的造價再低出130萬元約8%，折合呎價23,953元。

2014年買入兩伙 帳蝕260萬

許銳生於2014年以1,600.8萬元購入中層D室，持貨10年帳蝕40萬元。而高層D室則同樣於2014年以1,649.2萬元購入，帳面蝕逾219萬元或貶值13%。2伙單位成交合共損失260萬元。