樓價下跌息口趨升　中原：2023全年轉按減28.7%、僅1.6萬宗創新低

樓價持續下跌，市場進入加息周期，轉按個案創新低。根據中原研究部數據顯示，2023年全年銀行轉按錄得16,250宗登記，較2022年減少28.7%，創自2017年有紀錄以來最低水平。



中原按揭董事總經理王美鳳指出，2023年轉按市道受加息因素影響而減少，雖然年中銀行增加回贈，更曾一度高達3%，吸引不少業主透過轉按賺回贈，令第三季出現轉按熱潮，然而自9月份銀行陸續上調新造按息及縮減回贈，削減轉按申請誘因，轉按申請在按揭優惠尾班車後出現明顯回落。

王美鳳預期，2024年按息在現有水平將橫行一段時間，影響轉按市道；加上樓價從兩年前高位累積跌逾2成，令轉按物業估值下跌，拖低可批出之按揭額，料今年轉按量持續低企。

2023年中銀香港轉按兩連冠

2023年全年累計錄得16,250宗轉按登記中，中銀香港全年轉按登記量有3,766宗，按年減少9.3%，市佔率逹23.2%，連續兩年榮膺轉按巿佔率冠軍；滙豐銀行轉按巿佔率19.8%，有3,219宗登記，按年減17.7%，維持第二。恒生銀行緊隨其後2,498宗登記，按年減少24.7%，轉按市佔率15.4%，維持第三。工銀（亞洲）升一級排第四，轉按登記量1,895宗，按年增0.7%，，市佔率11.7%。東亞銀行年內轉按登記量1,713宗，按年大幅增加157.6%，市佔率10.5%，排名攀升三級至排第五。

12月份轉按登記按月減25.2%

數據顯示，2023年12月份銀行轉按登記共錄1,539宗，按月減25.2%，數字連升7個月後首度回落，創過去5個月新低。但基於樓市疲弱交投減少，轉按佔現樓按揭比例卻按月再增1個百分點至59%，創過去50個月新高。12月份四大銀行轉按巿佔率增加5.5個百分點至82.3%，期內中銀香港轉按巿佔率按月飆升12個百分點至43% （662宗），按月增幅最多，連續四個月成為轉按巿佔冠軍。滙豐銀行12月份錄223宗轉按登記，巿佔率按月增0.6個百分點至14.5%，升一級排第二名。東亞銀行12月份錄197宗轉按登記，市佔按月減0.8個百分點至12.8%，跌一級至第三名。恒生銀行有185宗轉按登記，巿佔率按月減少6.3個百分點至12%，跌兩級至第四名。

2023年12月份轉按登記巿佔率第5至第10位依次排序為：工銀（亞洲）（市佔率7.7%，減3.5個百分點，維持第五） ；大新銀行（市佔率2.7%，增0.9百分點，升一級至第六）；花旗銀行 （市佔率1.5%，增0.7個百分點，升兩級至第七）；南商銀行（市佔率0.8%，增0.5個百分點，升五級至第八）；中信銀行（市佔率0.6%，無升跌，升一級至第九）；渣打銀行及交通銀行並列第十（市佔率0.5%，巿佔分別減3.4及減0.9個百分點，排名分別跌四級及兩級）。