内地客「食辣稅」買大埔廣場筍盤　兩房戶310萬沽、創9年新低

樓市氣氛淡靜，部分早年買入單位的業主以低價放盤吸客。大埔廣場一伙兩房單位最新以310萬元售出，呎價8,223元，創屋苑9年新低。



美聯物業分行首席聯席區域經理梁葦姮表示，該單位為大埔廣場1座低層F室，實用面積377平方呎，屬兩房間隔。據悉，新買家為内地客，為了方便子女來港升學而置業。由於見屋苑位處市中心，而且單位平過市價，故不惜支付辣稅並議價以310萬元承接單位，折合呎價約8,223元。不過估計新買家需額外支付7.5%印花稅，即約23.2萬元。

呎價創屋苑9年新低

根據資料，屋苑近期平均成交呎價為9,946元，是次成交呎價較市價低出約17%，並創屋苑9年新低。

原業主於1998年以158萬元購入單位，持貨26年，轉手帳面獲利152萬元。