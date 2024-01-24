大埔超級城去年生意額升逾一成　松本清、Nike新店年內進駐

農曆新年將至，新地（0016）旗下旗艦商場大埔超級城推出新春大型推廣活動，預期商場於推廣期（1月25日至2月25日）的人流及生意按年升逾兩成。是次推廣費用較去年增加約一成。



新鴻基地產代理副總經理（租務）蘇蔭彪表示，新年推廣活動包括推出一系列消費禮遇，互動工作坊、年三十和元宵慶祝活動與及新春年宵市集，帶旺人流。此外，商場亦會與大埔藝術中心星願夜市及林村許願節合作，在新年黃金檔期及中西方情人節共同推廣。

新鴻基地產代理副總經理（租務）蘇蔭彪。

生意額按年升逾1成 逾100個租戶續租

租務方面，大埔超級城在2023年全年表現理想，生意額按年升逾一成。當中首3位升幅行業為分別珠寶首飾及鐘錶，生意按年升3成 ，平均每呎營業額達5,000元。原因主要受惠於金價創新高，帶旺首飾生意。其次為時裝，升幅2成 ，平均每呎營業額達1,000元 。第三為化妝品和個人護理，升幅1成半 ，平均每呎營業額逾1,000元 。

另外，去年有超過100個租戶進駐或續租，涉及面積20萬平方呎，佔整體商戶4成。當中引入逾20個新品牌，現時的租戶組合中有3成為新界東北區首店，6成為區內唯一分店。

新鴻基地產代理副總經理（租務）蘇蔭彪。

松本清、Nike來年進駐

蘇蔭彪透露，大埔超級城於2024年將進行分階段優化租戶組合，首階段率先引入新界東北區首間日本藥妝店松本清進駐商場，佔地8,500 平方呎，以及佔地4,600 平方呎的大型運動品牌Nike 。

第二階段優化租戶組合，預計會在今年第3季完成，完成後有望把商舖數量增加至逾200間，成為新界東北區最多品牌的商場。而商戶普遍亦對零售市道感到樂觀，農曆新年期間為配合推動夜經濟，商場有逾4成租戶將會在延長營業時間。