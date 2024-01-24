利嘉閣：今年新盤潛在供應3.8萬伙、屬19年來次高　九龍區最多貨

美國接連加息兼遇股市大跌，以及經濟復甦未如理想，令2023年一手私宅買賣持續偏低。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示， 縱然發展商以貼市價或震撼價開盤，全年亦只錄得過10,247宗登記，雖按年微升3%，但仍為1996年有紀錄以來的史上第四低水平。



至於去年涉及買賣登記金額，則因應高價物業成交有所增加而按年上升15%，全年達1,291.63億元；若以每宗平均登記金額計算，亦按年升11.6%，達1,260.49萬元，反映高價物業佔比增多。

潛在供應十九年來次多 實際料推1.8萬伙

他續指，過去兩年受疫情及加息影響，一手新盤銷售進度緩慢，市場累積不少貨尾甚至延後推出的項目，因此估計來年發展商會持續銷售去年未完成的項目，雖然今年潛在的全新盤不少，但未必急於增添入今年推盤清單。展望今年料全港將有約114個全新一手私宅項目可成為潛在供應，合共將提供約38,045伙；數量較預測2023年的40,291回落5.6%，但仍為自2006年以來的19年次多水平。

當中鐵路站上蓋項目依然為全港新盤最大供應，涉及6個站，共有13個項目遍及港九新界合共提供8,875伙，佔全港總伙數達23.3%；至於第二大的供應庫是啟德新區及跑道區，今年將有14個項目提供8,255伙，當中89%（7,349伙）均位於跑道區。

上述約3.8萬個單位，指的是條件較成熟，有機會可於年內應市的總伙數，惟實際推售量仍需視乎發展商的部署、期數分拆及實際市況而定，初步估計較貼近實際的推盤量大約為1.8萬伙。

一手私宅可售及實際推盤量按年統計。

九龍區有15,517伙 啟德跑道區佔7,349伙

按地區劃分，九龍區潛在供應量連續兩年超越新界區，以百餘宗險勝，較新界區多出不足1%，2024年九龍區潛在可售私宅項目共45個，涉及單位總數達15,517伙，以項目及總伙數計均為三區之首，伙數佔今年全港整體潛在供應達40.8%。

九龍區今年繼續跑出，主要受惠啟德跑道區有多達13個項目（包括拆細的分期項目）有機會登場，合共提供7,349伙，佔全九龍47.4%。以地區計九龍城區有31個項目共10,866伙，屬18區當中新盤伙數最多的一區，其中啟德除上述跑道區外，還有另一個項目提供906伙，帶動整體啟德供應有多達8,255伙。此外，九龍其他區較大型的新盤還包括石硤尾巴域街項目的1,100伙及觀塘道55號的807伙。

另一方面，九龍仍是市建局最多重建項目的地區，今年在5項中佔了3項，其中以香港小輪深水埗映岸提供的262伙規模最大。

新界區有15,403伙：屯門、西貢、元朗、北區四大戰場爭鋒

新界區今年潛在供應項目僅31個，跑輸另外兩區，涉及單位總數達15,403伙，當中焦點較平均分布在屯門、西貢、元朗及北區，此4區合計已有13,430伙，佔全港比例逾三成半(35.3%)。其中，屯門區主要受惠兩大項目支撐，分別是掃管笏及管翠路交界項目的1,400伙及NOVO LAND第3A及3B期合計的1,303伙。西貢區今年有5個項目部署出擊，其中3個位於將軍澳的日出康城，當中包括今年單一第三大項目日出康城13A期的1,284伙及已拆細成日出康城12A期及12B期分別提供的650伙及685伙，帶動整個西貢區有3,440伙潛在新盤，為全港第三多的分區。

萊蒙國際北區馬適路涉1898伙 今年最大型

元朗區方面，為新界區選擇最多的分區，其中包括今年區內最大的新盤The YOHO Hub(第C期)的939伙，其次為錦田柏瓏III的680伙；至於十八鄉路與大棠路交界項目也提供594伙，帶動整個元朗共計有9個項目合共提供3,335個單位，成為全港潛在供應量第四多的分區，且規模涉及大中細項目。

此外，北區年內亦有5個項目料有機會應市，共計有3,180伙，當中最大型者為萊蒙國際的馬適路項目，涉及1,898伙，為年內全港最大的單一項目，而永泰的青山公路-古洞段項目也有700伙潛在供應；而大埔區亦有萬科夥拍青建拓展的馬窩路19號 1期及餘下期數共1,500伙待推。

港島區有7,125伙：大盤集中南區及東區 佔逾74%

至於港島區方面，2024年有38個潛在項目，項目量為全港三大區中次多，惟單位總數只有7,125個，則為三區中最少。

今年港島最大的供應庫仍然是來自南區的3,289伙（佔港島整體46.2%），焦點為黃竹坑站上蓋港島南岸，其中項目第5期為區內最大單一新盤，提供824伙，而整個黃竹坑站年內料提供2,855伙潛在供應，已佔了全港島總供應四成。

至於港島最大單一項目（以已知分拆期數後計）為柴灣道391號的850伙，而另一焦點則為北角皇都戲院重建項目的400伙。此外，值得一提的是，中西區是繼南區後，今年在港島項目選擇次多的分區，合共有13個項目伺機開盤，當中涵蓋上至山頂的獨立屋、半山低密度豪宅及中環、西環單幢物業等，各式選擇迎合不同需要。

北角皇都戲院重建項目的400伙。

2024年巨無霸：上水馬適路項目提供1,898伙

按項目規模劃分，2024年已知分拆期數後，共有7個一千伙或以上的大型新盤分佈於九龍及新界；其中以萊蒙國際的上水馬適路項目規模最大，單位總數達1,898伙；僅次的是新地夥拍興勝創建合作的掃管笏及管翠路交界項目，涉及1,400伙。此外，信置、嘉里、嘉華、招商局夥拍港鐵發展的日出康城13A期亦提供1,284伙。

至於九龍區則有嘉華、會德豐及中國海外合作的啟德海灣2期1,121伙；其次是恒地石硤尾巴域街項目的1,100伙及長實的啟德4E區2號項目1,000伙。