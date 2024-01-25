投資者黎永滔4億放售銅鑼灣四層巨舖　4年前完成重建

有「百億舖王」之稱的投資者黎永滔近期密密放售旗下核心區物業，最新招標推售銅鑼灣謝斐道512號全幢商舖，意向價4億元，呎價約9,090元。



中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，上述物業為銅鑼灣謝斐道512號全幢商舖。物業於2020年落成，樓齡僅4年，全幢樓高4層，總建築面積約4,400平方呎。物業最新招標推出市場，意向價4億元，折合呎價約9,090元。

據悉，全幢舖位於去年6月獲國內金融公司承租，月租近60萬元，平均呎租約136元。若以意向價計算，估計買家可獲1.8厘租金回報。

12年前以3.68億買入後重建

物業於2023年第4季銀行估價約為4億元。根據資料，黎永滔於2012年以約3.68億元購入物業的前身樓高18層的顯輝中心，其後黎永滔將大樓重建成現時樓高4層的商舖。連同購入價及重建費用計算，估計是次放盤屬平手離場。