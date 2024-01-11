鄧成波深水埗商住樓8550萬沽　擁一半業權蝕4成　鍾氏家族承接

深水埗明輝大廈全幢商住物業上以8,550萬元蝕讓易手，新買家為鍾姓投資者家族。據悉，「舖王」鄧成波家族成員持有該物業50%業權，料需要蝕讓超過2,700萬元。



涉及物業為深水埗欽州街56號明輝大廈，樓高14層，地下及一樓為零售商舖，2樓至13樓則提供24伙住宅單位。住宅部分的建築面積為10,668平方呎，而地下兩層商舖面積2,969平方呎，全幢合共13,637呎平方呎。由於物業並非由一位業主所持有，相信眾業主最終達成協議，以8,550萬元全幢沽出，折合呎價6,270元。

住宅部份由鍾氏成員個人名義承接

資料顯示，上述買賣劃分4宗成交個案，其中地下A舖連一樓C舖以2,300萬元沽出，新買家為FETONS GROUP LIMITED，其公司董事包括鍾金流；而地下B舖連一樓D舖則以2,250萬元沽出，新買家為RED ISLAND GROUP LIMITED，其公司董事同樣包括鍾金流。

至於樓上住宅部份分別以個人名義買入，如樓上2樓至13樓A室住宅單位，由鍾子富斥資2,000萬元買入，繳稅150萬元；而樓上2樓至13樓B室住宅單位則由鍾文斌以2,000萬元買入，同時繳稅150萬元，佔樓價7.5%。

深水埗欽州街56號明輝大廈，樓高14層。（資料圖片）

2018年7000萬元買入一半

據了解，鄧成波家族及相關人士於2018年以7,000萬元購入明輝大廈的地下B舖及1樓D舖，以及2至13樓共12伙B室住宅單位，佔全幢大廈業權的50%，而其餘12個住宅單位則由另一業主持有。若以是次成交價一半價值4,280萬元計算，鄧成波家族帳面蝕讓2,720萬元約38.9%。