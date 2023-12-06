鄧成波家族上錯船　深水埗全幢商住樓8560萬沽　擁一半業權蝕4成

市場再有大額物業成交。深水埗明輝大廈全幢商住物業最新以8,560萬元蝕讓易手，折合呎價6,277元。據悉，「舖王」鄧成波家族成員持有該物業50%業權，料需要蝕讓2,720萬元。



涉及物業為深水埗欽州街56號明輝大廈，樓高14層，地下及一樓為零售商舖，2樓至13樓則提供24伙住宅單位。住宅部分的建築面積為10,668平方呎，而地下兩層商舖面積2,969平方呎，全幢合共13,637呎平方呎。由於物業並非由一位業主所持有，相信眾業主最終達成協議，以8,560萬元全幢沽出，折合呎價6,277元。

2018年7000萬元買入一半

據了解，鄧成波家族及相關人士於2018年以7,000萬元購入明輝大廈的地下B舖及1樓D舖，以及2至13樓共12伙B室住宅單位，佔全幢大廈業權的50%，而其餘12個住宅單位則由另一業主持有。若以是次成交價一半價值4,280萬元計算，鄧成波家族帳面蝕讓2,720萬元約38.9%。