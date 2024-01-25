十年都要蝕　美孚新邨原則兩房388萬沽　低估價最多逾兩成

二手市場疲弱，十大藍籌屋苑美孚新邨再錄蝕讓成交。新近有原則兩房改一房間隔單位以388萬元沽出，原業主放盤一年累減價172萬元，終持貨近10年仍要帳面蝕讓10萬元離場。



香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，是次成交為美孚新邨五期恆柏道1號頂層B室，實用面積437平方呎，原則兩房改一房，可望內園景。原業主於去年1月份以560萬元叫價放盤，因見市況持續向下，故近月積極賣樓。最終新近以388萬元沽出單位，呎價為8879元，換言之單位放盤一年，累減價172萬元或約30.7%易手。

低網上銀行估價最多逾兩成

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為488萬元，而恒生估價則為424萬元。即最新成交價較估價低8.5%至20.5%。

至於，原業主於2014年3月以398萬購入，持貨近10年，是次轉手帳面蝕讓10萬元，單位期內貶值2.5%。