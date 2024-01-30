日資BANDAI NAMCO遊戲商沽貨　622萬賣葵涌廣場三房　30年升值76%

撰文：李明珠
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樓市走勢不明朗，有集團因應市況出售旗下持有多年的物業套現。葵涌廣場一伙三房單位最新以622萬元售出，呎價12,616元。據悉，單位為日本連鎖游戲機中心南夢宮（BANDAI NAMCO）所持有。

美聯物業葵涌營業經理陳偉健表示，上述單位為葵涌廣場1座中層F室成交，實用面積493平方呎，三房間隔。單位於去年9月叫價720萬元放盤，直至近日獲買家洽購。買家為上車客，見單位企理，間隔實用，隨即議價入市。單位最終以622萬元成交，累減98萬，折合呎價12,616元。

↓葵涌廣場1座中層F室↓

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BANDAI NAMCO持有30年　睇淡後市套現

單位於5年前重新裝修，整體新淨企理。根據資料，單位業主為萬代南夢宮貿易（香港）有限公司（BANDAI NAMCO TRADING （HK） LIMITED），早於1994年9月以353萬元買入單位，至今持貨已有30年，是次轉售帳面獲利269萬元，升值約76%。

代理透露，由於公司見市況淡靜，有意放售物業換取現金。據悉，除了是次成交單位，仍有其他物業正在放售。

葵涌廣場。
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