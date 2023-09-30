恒大準備爆煲？昔日輝煌歌舞團、足球隊、皇宮屋夢碎！｜樓市燈神

債台高築的內房又再出事。恒大三寶突然喺上周四停牌，之後市場傳出集團靈魂人物許家印被監視居住，而恒大（3333）亦證實許家印涉違法犯罪，已被採取強制措施。燈神對於復牌冇耐、以為可以重新開始的恒大感到可惜，本身以為中央要救樓市，順手都會放生恒大，不過睇怕事與願違，相信今次都有排搞。



今次中央針對恒大許家印嘅做法，與近期積極救樓市嘅舉動似乎有點矛盾，燈神認為除咗因為恒大債務龐大冇得救之外，可能都與恒大於8月中向美國破產法院申請第15章破產保護有關，加上過去恒大一直有不少「大花筒」嘅活動，更令中央「起曬弶」。



復牌後股價暴跌九成 迴光返照後又再插水

其實近期內地政府已經開始重新推動房地產市場，如推出「認房不認貸」政策，多個內地城市亦已經即時響應，包括廣州、深圳、北京、上海等多個主要城市，最終喺10日之內有多達24個內地城市執行「認房不認貸」，更被外界認為是「史詩級」救市政策。

喺救市政策推出後，一眾內房都出現迴光返照。本身喺2022年3月停牌嘅恒大，直至今年8月28日復牌，股價即日就暴跌逾86%至0.22元，成為咗「毫子股」。不過在8月底之後，唔同城市都開始落實「認房不認貸」，恒大股價一度上返去0.94元，市值重上百億元。

中央推「認房不認貸」救樓市 許家印被監視居住

中央決心要救內房樓市，不過「拯救行動」似乎冇預埋大型房企恒大。佢地靈魂人物許家印已經落鑊，據報目前位於北京一處居所，正被警方監視居住，並被限制部分行動自由。而恒大股價亦隨之再度大幅插水至0.32元。

燈神對於中央做法感到有點意外，畢竟要救內地樓市，應該先要解決大型房企的債務問題，推出「認房不認貸」讓房企回復銷售，理應是自然恢復的重要一步，不過中央對於恒大似乎沒有任何「留情」。

8月在美申破產保護

為何中央對恒大如此不留情面？燈神大膽估計，可能與恒大8月中向美國破產法院申請第15章破產保護有關，因為該項法例可以保護正在重組嘅非美國公司，讓它們免受債權人起訴或扣押在美國的資產，同時進行重整協議。不過恒大在美國有什麼資產需要保護，此問題就難以解答了。

亦有市場評論認為，恆大申請破產保護，顯然不是為了破產清算，而是在為最後經營下去做出努力。不過目前在許家印被監視居住的情況下，即使申請了破產保護，相信也很難推動重組方案以達至起死回生。

恒大歌舞團市傳有機會解散

與此同時，恒大過去好大喜功、大花筒的情況，可能都成為被追擊的原因。其中最為人詬病就係恒大歌舞團，依個歌舞團早喺2010年10月成立，團員超過百人，主要都喺一啲妙齡少女，規模龐大，過去多次參加過全國多個大型演出。

由於歌舞團主要用於文化推廣，每年使費閒閒地都要幾千萬元，但對於恒大嚟講基本上屬於九毛一牛嘅「純消費」活動，絕對不算什麼支出。不過今時唔同往日，恒大喺今年8月底復牌披露咗負債總額高達2.38萬億元，喺巨額負債情況依然繼續養住一支歌舞團，難怪各界都會多多意見。燈神近期仲聽聞依隊歌舞團有機會解散，因為參保人數已經降至為0人，或許暗示接近解散的情況。

輝煌足球隊海外巨星全離隊 全華班降班

恒大許家印同時亦相當支持文化及體育範疇，更加會斥巨額大搞。當中最成功為前稱廣州恆大的廣州足球俱樂部，喺2011年至2019年期間奪得8次中超聯賽冠軍，而在2013年及2015年更奪得亞冠聯賽冠軍，風頭一時無兩。但喺隨恒大陷入債務危機，過往用金錢堆砌的輝煌日子都不再存在，依支足球隊喺2022年已經冇錢再請明星外援，該年更需要以全華班出戰中超，最終聯賽降班收場。

和生圍擬建皇宮屋夢碎 蝕60億收場

至於講返香港房地產市場，恒大過去都有好多夢幻大計，不過統統都未能夠兌現。好似佢地喺2019年初向恒地（0012）以47.05億元買入嘅和生圍地皮，其後傳出其完成補地價程序，涉資近42億元。項目打算興建268幢洋房，涉及約89.3萬平方呎，當中竟然打算興建一幢面積超過20萬平方呎的超巨型「皇宮屋」。

不過「皇帝美夢」夢碎，該幅和生圍地皮被接管，最終以約50億元賣出，令到恒大錄得高達60億元的虧損。而喺今年6月份，接手財團亦已經再次調整和生圍地皮發展方案，「皇宮屋」的設計不再存在。

8年前天價125億購灣仔商廈 去年被接管招標

此外，恒大早於2015年以天價125億元，向華置（0127）買入灣仔美國萬通大廈，及後更易名為中國恒大中心。該宗成交打破當時全港商廈最貴紀錄，金額及呎價均創新高。不過該幢大廈在2022年9月被接管人委託代理推出公開招標，不過至今依然未能售出。