市值唔見600億　傳銀行準備「收遮」　隨時殃及四大發展商｜燈神

股、樓持續下挫,情況令人擔心,日前更有外電報道,稱本地銀行準備「落雨收遮」,唔再向部分高槓桿比率,以及財務狀况較為欠佳的發展商批出新貸款。一旦屬實影響深遠,連一向實力強勁的四大發展商亦有可能受累;而相關股份市值,年初至今已經率先蒸發近600億元!



踏入2024年,「燈神」見到恒生指數穿完16000點之後,繼續向緊15000點方向下跌,都咪話唔擔心,連即將離任的港交所(0388)行政總裁歐冠昇,都認同港股「無疑接近投降式拋售的時點」(without a doubt we are closer to a capitulation point)。

他提到利率上升、多地引爆地緣政治衝突以及對中國經濟增長的擔憂,令市場對港股缺乏信念,造成投資者拋售。股市又跌,樓價又跌,「燈神」暫時未睇到希望,雖然唔想好似其他人咁講要放棄港股,但打開券商嘅應用程式,大部分都係紅色(股價下挫)都咪話唔觸目驚心。

唯有穩陣少少,望下望以前都叫派息穩定嘅四大發展商,原來年初至今僅僅十幾個交易日,平均跌10%至14%,市值已經冇咗大約587億!(下圖)。

發展商未能「貨如輪轉」

「股價反映未來」,持續向下反映投資者對前景「睇唔透」。無他,樓價下跌,唔少發展商推新盤時以平手甚至低於成本價發售。

而且,一手私人住宅新盤貨尾量升穿兩萬伙,創近20年新高。手上持貨賣唔出,地產商講求貨如輪轉,依家個輪唔向前轉,投資咗嘅錢未收返,利率水平又高,又點會繼續投資。所以踏入2024年政府亦要面對現實,2023/24財政年最後一個季度,即今年1月至3月期間宣布唔會推出住宅地招標,同時亦是連續四個季度無推商業用地。

咁嘅環境,做生意自然要睇定啲。不過一旦銀行亦決定「落雨收遮」,唔再借錢畀發展商,或者會令部分發展商資金斷裂,進一步拖累市況!

《路透社》引述消息人士報道,指港樓興旺情况不復,且不確定性增加,多家本港主要銀行減少現有對香港發展商的貸款規模。(資料圖片)

路透:有大行停向財務欠佳發展商批新貸款

「燈神」唔係杞人憂天,最新《路透社》引述消息人士報道,指港樓興旺情况不復,且不確定性增加,多家本港主要銀行減少現有對香港發展商的貸款規模,或要求發展商提供更多抵押品,料此趨勢將令發展商融資成本上升,今年營業將更具挑戰性。

報道引述4名消息人士話,已經有大行停止對一些高槓桿比率,以及財務狀况較為欠佳的發展商批出新貸款。

研究報告:香港房地產成新風險來源

至於富瑞一份研究報告更話,香港房地產正在成為新嘅風險來源,今年對負債比率相對高的小型開發商信貸風險更謹慎。在高息環境下,預期利息覆蓋率較低、現金水平較緊的中小型發展商的財政會受壓。

四大發展商或受累

你唔好以為呢啲改變只會對中、小型發展商有影響,若果中、小型發展商受壓,有可能被迫要將手上資產套現,今時今日嘅市況下一定被壓價,賣唔到好價錢,最終影響物業估值。

而銀行會持續參考市場成交去調整抵押品嘅估價,若果持續向下,物業估值下跌,銀行或同樣向大型發展商進一步要求,提供更多抵押品,從而影響企業借貸成本。

簡單啲講,再咁落去發展商要面對:

1)寫字樓租唔出;2)樓又賣唔出;3)港人北上消費,商場零售額下跌;4)利息又畀多咗;5)業務發展受限,業績轉差

如是者香港經濟又點會增長,企業盈利受損又會減派息,股價難見反彈之日!