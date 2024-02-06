粉嶺帝庭軒業主劈價170萬急套現　獲新香港人擲450萬接貨

二手市場疲弱，粉嶺帝庭軒有業主因已經換樓，故決定劈價賣樓套現。單位放盤約兩個月累減170萬元，終以450萬元獲新香港人接貨。



中原地產副區域營業經理賴作智表示，是次成交為粉嶺帝庭軒3座高層E室，實用面積419平方呎，屬兩房間隔，望開揚景。原業主因已購入其他物業換樓，故願意提供較大議價幅度沽貨。單位去年12月開價約620萬元，放盤約兩個月時間，最終以450萬元易手，呎價10,740元。換言之，單位放盤約兩個月累減170萬元。

持貨23年 帳面賺267萬

至於，新買家為新香港人，見近日樓價已大幅回落，鍾情單位高層開揚，亦有企理裝修及部份傢俱，見業主提供合理議價空間，決定入市自住。

據知，原業主則於2001年以183萬元買入，持貨23年，是次轉手帳面獲利約267萬元，單位升值約146%。