Dash Living夥保德信房地產收購上環酒店　市傳作價約3.2億

共居品牌Dash Living與保德信房地產(PGIM Real Estate)成立了第二家合資企業,並完成收購上環皇后大道中286號全幢酒店The Sheung Wan by Ovolo。據市場消息透露,上述全幢酒店成交價高達約3.2億元。



Dash Living指出,新項目使合資公司的投資組合在香港核心商業區的3分鐘步程生活圈內,已擁有超過200個住宅單位,創造營運協同效應,推動投資者回報。The Sheung Wan by Ovolo是一家擁有56間客房的現代化酒店,自2021年3月起由奧華酒店(Ovolo)和Dash Living共同管理。

全幢酒店56間客房 平均每間房571萬

The Sheung Wan by Ovolo即將改建為Dash Living on Queen’s,成為最近推出的共居住宅Dash Living on Hollywood的擴充,兩個項目相距3分鐘步程。該物業鄰近著名餐廳、酒吧、咖啡館和PMQ元創方等,可吸引年輕的都市專業人士和尋求長期和短期住宿的遊客。

該物業將進行翻新改造,融入技術支援共享設施,例如設備齊全的廚房、會議空間和戶外休憩區。據了解,該幢酒店於1999年落成,24層高,總樓面2.6萬平方呎。項目5至24樓為房間,提供56間客房,平均每間房價值約571萬元。

Dash Living創辦人李灝庭指租金較疫情前高兩成

Dash Living創辦人及行政總裁李灝庭指,本次收購將顯著提升年輕商業人才和新一代遊客的價值主張。集團與保德信房地產擴大的合資企業有望成為整個生活圈增加投資者回報的關鍵驅動力。此次收購恰逢其時,因為集團的資產在採用長短租混合模式後,正在實現強勁反彈,集團2023年在香港的平均月租租金已超出新冠疫情前水平兩成以上。

保德信房地產董事總經理兼亞洲增值策略高級投資組合經理David Fassbender指,亞太區的住宅租賃行業供應嚴重不足,保德信房地產持續看到強勁的增長潛力。