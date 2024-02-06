「財仔Plan」入市　何文田皓畋5年勁蝕近千萬　帳面蒸發4成｜多圖

不少業主多年前承造「財仔Plan」入市，即向發展商指定財務公司承造高成數按揭，部份條款更設還款年期內「還息不還本」。市場消息透露，何文田皓畋一伙三房單位新近以1,585萬元沽出，由一手買入價低近1,000萬元，單位期內貶值近4成。



市場消息指，涉及單位為何文田皓畋3座低層A室，實用面積約865平方呎，屬三房套連工人房間隔，向東。原業主早於2021年5月以2,750萬元叫價放盤，及後去年中將叫價調低至1,600萬元，新近以1,585萬元沽出，呎價約18,324元。換言之，單位放盤近三年累劈1,165萬元。

據了解，原業主於2018年9月以2,547.4萬元一手買入，是次轉手帳面蝕讓962.4萬元，單位期內貶值約37.8%。

↓↓何文田皓畋3座低層A室↓↓

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採財務公司「財仔Plan」 期內「還息不還本」

另據資料顯示，於2019年初向兩間財務公司承造「財仔Plan」入市。當時發展商提供名為Super Mortgage貸款計劃，即新買家可以可向賣方安排的指定財務公司申請第一按揭貸款，貸款額最高達淨樓價 60%。

另外，可以同時向賣方或其相聯公司申請最高達淨樓價 20%之附加第二按揭貸款。換言之，兩個按揭計劃貸款總額不得超過淨樓價80%，同時整個還款年期內「還息不還本」。