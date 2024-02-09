投資者趁機平執蝕讓貨　擲285萬買北角富利來大廈　租金回報料5厘

撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，有投資者趁機執平貨，擲285萬元買北角富利來大廈一房，料租金回報約5厘。據知，原業主持貨逾5年轉手帳蝕120萬元離場。

中原地產北角區資深區域營業董事林龍南表示，是次成交為北角富利來大廈A座中層1室，實用面積225平方呎，屬一房間隔，座向西。原業主因睇淡後市，於2022年10月以438萬放盤，新近以285萬元沽出，呎價為12,667元。

至於，新買家為投資客，有感近日樓價回落，見上址鄰近地鐵站，租賃市場有保證，加上單位附企理裝修，故決定入市。林龍南指，單位市值月租約1.2萬元，租金回報料約5厘。

北角富利來大廈。

持貨逾5年帳蝕讓120萬或三成

不過，據中銀網上銀行估價，上述單位估價為386萬元，而恒生估價則為378萬元。即最新成交價較估價高出24.3%至25.9%。參考同類成交單位為A座中層1室，實用面積相同亦較是次成交單位低四層，於2021年中以408萬元沽出，即是次成交單位較同類平123萬元。

據知，原業主則於2018年以405萬元買入單位，持貨逾5年，是次轉手帳面蝕讓120萬元，單位期內貶值近3成。

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