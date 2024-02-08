美孚新邨蝕不停　兩房業主劈兩球終665萬沽　7年貶值兩成

二手市場疲弱，十大藍籌屋苑美孚新邨再有蝕讓離場個案。有原則大兩房業主因市況淡靜而持續劈價賣樓，終以665萬元沽貨離場，單位7年帳面蒸發180萬元。



香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，是次成交為美孚新邨六期蘭秀道36號高層A室，實用面積689平方呎，單位企理裝修，原則大兩房望內街景。原業主於上年7月以885萬放盤，因應市況淡靜而持續減價，終以665萬元沽出，呎價9,652元。換言之，單位放盤約7個月，累劈220萬元或約24.8%沽出。

低估價25% 持貨7年貶值兩成

至於，據中銀網上銀行估價，上述單位估價為888萬元，而恒生估價則為741萬元。即最新成交價較估價低出約10%至25%。

據知，原業主於2017年3月以845萬購入，持貨約7年後，未計及裝修費及洗費，料帳面蝕180萬元，單位期內貶值約21%。