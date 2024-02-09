新住宅印花稅個案創近2年次高　美聯：辣招稅率減半、投資者入市

綜合稅務局資料顯示，今年1月3項住宅辣稅個案（包括新住宅印花稅、SSD及BSD）合共355宗，按月跌約5.8%，但涉及金額卻大幅上升近42%至約4.71億元。當中佔最多的新住宅印花稅個案錄288宗，雖然按月下挫約7.4%，但金額卻上升近3成至3.2億元，金額上升相信與購入較大銀碼的單位有關。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨著樓價持續下挫，由高位已大跌超過2成，入市成本減少，而租金上揚令租金回報率攀升，加上新住宅印花稅稅率減半的配合下，吸引部份長線投資者入市，帶動新住宅印花稅個案創近2年次高。

若新住宅印花稅稅率進一步全面撤銷，相信會增加長線投資者入市意欲，而租盤增加有助減慢近年租金升勢，對本地人及外來專才的租金負擔帶來舒緩作用。

↓每月新住宅印花稅個案及金額↓

每月新住宅印花稅個案及金額。

BSD個案創7個月新高 金額按月急升逾9成

BSD個案（買家印花稅個案 - 非香港永久性居民及以公司名義入市的住宅個案均需要繳付的稅項）方面，1月錄62宗，較去年12月60宗進一步上升約3.3%，創7個月新高；而金額按月更大幅急升逾9成至約1.49億元。相信同樣與購入較大銀碼的單位有關。

↓每月BSD個案及金額↓

每月BSD個案及金額。

1月SSD個案僅5宗 創有紀錄以來次低

SSD方面，隨著SSD禁售期由3年縮至2年後，相關個案已連續3個月錄「單位數」，1月只有5宗，較去年12月6宗減少1宗，並自2011年7月有紀錄以來的次低。

↓每月SSD個案↓