投資者1758萬沽太古城海景戶　六年帳蝕162萬　代理透露一個原因

二手市場疲弱，藍籌屋苑太古城有投資者因為不想花時間打理，於租客遷出後以1,758萬元沽三房戶，持貨6年轉手帳面蝕讓162萬元離場，較兩年半前樓下低一層同類型單位賣平三成。



中原地產資深區域營業經理王秀芬表示，是次成交為太古城紫樺閣低層G室，實用面積1,015平方呎，屬三房套連露台間隔，可望全海景。單位最初用作投資收租用，於去年2月底以2,380萬元連4萬元租約叫價放盤，及後因應市況先後調整叫價至1,980萬元及1,800萬元。

↓↓太古城紫樺閣低層G室外望景觀↓↓

代理：租客搬走、業主不想花時間打理翻新

王秀芬續指，由於租客搬出單位之前沒有裝修，而業主亦不想花時間打理翻新，故經多次議價後單位終獲用家1,758萬元接貨，呎價17,320元。

另參考同類成交單位同屬紫樺閣低層G室，實用面積相同，較是次成交單位低一層，於2021年中以2,518萬元沽出，較兩年半前賣平三成。

同類單位近2年半貶值三成

據知，原業主則於2017年12月以1,920萬元買入單位，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓162萬元，單位期內貶值約8.4%。不過由於單位曾用作收租用，料租金可抵銷部份蝕幅。