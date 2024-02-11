KOL話美斯唔落場玩謝香港、失國際金融地位　但唔知冇人撐美斯

有KOL話，美斯在香港唔落場踼波，將香港玩謝，甚至失去國際金融中心地位，但KOL唔知，根本冇人企美斯的一邊，現在他煩到癲。



美斯在香港冇落場踢表演賽，兼全程黑口黑面，到了日本就龍精虎猛，擺到明落香港面，不過亦冇辦法，鬼叫美斯係球王，香港就算告都告唔入，唯有硬食一招。

事情發酵咗幾日，雖然真相始終沒有浮現，大家都唔知道是金錢抑或政冶問題，但除了一些移英港人之外，全世界都冇人支持美斯，估計3月份美斯帶領阿根廷國家隊在杭州以及北京的比賽就凍過水，相信中國領導人亦唔敢請美斯踢表演賽，萬一美斯因傷唔出場，領導人可以立刻執包袱，無人敢孭這個責任。

有KOL話，美斯今次真係做得好，直接將香港金融中心地位降低，有利新加坡。其實，大家都知道今次是美斯毀約，而香港只是追回最基本權益，如果咁樣都可以失了金融中心地位，唔通真係外資大哂，我相信這只是KOL自己的想法，而事實上如果時間可以返轉頭，我擔保美斯唔敢唔出場，現在不但失了商譽，並有可能失去中國市場，以至無數約代言搵錢機會。

我反而覺得美斯唔夠吉士，既然唔出場，點解又要發文講非常渴望來中國及香港比賽，雖然冇講對唔住，但已經是非常低聲下氣。既然已經做咗，索性話他自己只是根據合約而做，合約話如果有傷可以唔出場，現在有傷，唔出場是遵守合約，香港政府只是發爛渣，講完就唔在回應，至於中國市場及代言費用，根本是小問題，中國人只識得嘈兩句，話唔定加多啲出場費要美斯去中國比賽。

今次受害者應該是碧咸，他已經很努力打圓場，甚至睇韓國打亞洲杯都唔去日本睇美斯踢波，其次是日本，如果不是日本人擔心美斯不出場，6萬8人體育館，點會只得四成入座率，不過，最傷都還是美斯自己，十年道行一朝喪，有辱球王的名銜。

美斯訪港。（袁志浩攝）

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