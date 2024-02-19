灣仔尚翹峰跌穿九球　業主平賣平買、兩房880萬連租約沽

樓價回落，部分業主趁機套現換貨。灣仔尚翹峰一個兩房單位最新以880萬元連租約沽出，呎價20,232元，售價跌穿900萬元關口屬近期低位。



中原地產高級資深區域營業董事鄭莉莉表示，該單位為2座高層F室，實用面積433平方呎，兩房間隔，座向南。原業主於半年前叫價1,050萬元放盤，最終獲議價以880萬元連租約成交，折合呎價20,232元。單位現時月租21,000元，新買家買入後即可享約2.9厘租金回報。

收租業主套現換貨

據悉，原業主一直將單位用作收租，有見近期樓價處於低位，因此決定套現換貨。代理指，近期同屋苑單位成交價皆為900萬元以上，是次單位售價屬市價偏低水平。

原業主則於2008年以520萬元買入單位，持貨15年多，是次轉手帳面獲利360萬元，單位升值近7成。