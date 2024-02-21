跑馬地THE ASTER加推18伙　折實入場1533萬起　另增三新付款方法

嘉里建設（0683）旗下跑馬地項目THE ASTER今日（21日）公佈最新銷售部署，以及首度一伙開放經改動現樓示範單位以及一伙無經改動現樓示範單位予傳媒參觀。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目沽出44伙，起過一半單位連租約售出，總套現約8.95億元。



湯耀宗續指，今日發展商加推全新價單，當中涉及18伙，該批單位的價單訂價約1,784.8萬元至2,214萬元，價單呎價為28,834元至35,763元，扣除最高約 14.08%折扣及回贈優惠後，折實後售價為1,533萬元至1,902萬元元，折實後呎價由24,772 至30,725元。

推三個最新付款計劃吸客

今次發展商並推出最新三個付款計劃，分別為「快活置盈738」一按貸款付款計劃、「愜意無憂」一按貸款付款計劃及「360 輕鬆靈活」付款計劃以供客戶選擇。

嘉里物業代理有限公司銷售及市場策劃總監盧永俊表示，項目今日提供三個新付款方式。第一為「快活置盈738」一按貸款付款計劃，提供兩年定息1.5%一按貸款，最高貸款額為樓價的80%，貸款期內還息不還本；另外一按貸款計劃為「愜意無憂」一按貸款付款計劃，借貸年期最高可達25年，最高達樓價85%之一按貸款；最後「360 輕鬆靈活」付款計劃可享有360天成交期，如提前成交可獲樓價的3.75%現金回贈。

採海藍色裝飾配木色及淺灰色家具

另外是次開放的經改動單位為25樓B單位，實用面積為619平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，客廳以全落地玻璃趟摺門接連約22平方呎露台。單位的客飯廳與睡房均為同向，主人睡房特設特大窗戶廣納室外景觀及自然光線，另設有16平方呎工作平台。

單位以海藍色的裝飾配以木色及淺灰色的家具作主要設計理念，加上多款特色燈飾及藝術品，締造流露舒逸美態的空間感。

↓↓25樓B室經改動單位↓↓

另一個開放的未經改動示範單位為23樓D室，實用面積為698平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔。單位以木材以及雲石作主調。單位客飯廳以長形設計，間隔方正實用，設有開放式廚房。客廳外接黑色邊框玻璃趟門連接露台，外望山景。主人房設有L形玻璃窗以及露台，同樣外望山景。

↓↓23樓D室未經改動示範單位↓↓

+ 10

THE ASTER提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積由619至698平方呎，為2房及2房一套間隔，高層特設2個三房一套連儲物室單位，實用面積為1,249平方呎；另設4個平台特色單位，實用面積介乎581至660平方呎 。