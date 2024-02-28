財政預算案｜本財年地價收入僅194億　新財年8幅住宅地共1.5萬伙

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024／25年度《財政預算案》。 2024／25年度賣地計劃共有8幅住宅用地，預計全年的潛在土地供應可興建約15,000個單位。另推出兩幅商業用地及一幅工業用地，提供約12萬平方米商業樓⻄面積和54萬平方米工業樓面面積。而2023/24財政年度，地價收入為194億元 ，較原來預算大幅減少656億元。



陳茂波表示，政府將考慮市場情況以決定推售土地的數量、種類和速度。並在未來五年，準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。

2023/24財年地價收入194億 較預算減少656億

2023/24年度政府收入的修訂預算為5,546億元，較原來預算低百分之十三點七，即878億元。

當中，地價收入為194億元 ，較原來預算大幅減少656億元，亦遠較過去年度為少。印花稅收入為500億元，較原來預算低350億元。利得稅和薪俸稅的收入分別為1,712億元和792億元 ，與原來預算相若。

二零二三/ 二四年度政府整體開支修訂預算為7,279億元 ，相比前一年減少百分之十點二，較原來預算低百分之四點三 ，即331億元 。

地價收入方面，二零二五/ 二六及之後年度主要以較保守的過往二十年地價收入相對本地生產總值的平均水平(即百分之三點四)計算。我亦假設利得稅和其他稅項收入的增長 率，與未來幾年經濟增長率相若 。總體而言，政府收入由二零 二四/ 二五年度相當於本地生產總值約百分之二十，逐步上升 至二零二八/ 二九年度約百分之二十二點六。

高峰期地價收入曾連續4年破千億

早前發展局局長甯漢豪表示，預計2023/24年度政府地價收入（賣地收入加補地價收入合計）只有約150億元，若相關數字維持財政年度完結，將會創下自2003/04年度後的廿年新低水平。另外，值得留意，本財年度2023/24年至今，僅僅只有3幅地皮成功沽出，只為庫房帶來約72.73億元，料創2008/09年度後新低紀錄。

在2016/17年度至2019/20年度，政府地價收入曾連續四年錄得破千億收入，最誇張為2017/18年的1,648億元，主要由於全年有多達31幅地皮成功批出，帶動賣地收入超過千億元，當中最貴價為鴨脷洲豪宅地王以168.6億元沽出，由內房財團龍光集團（3380）及合景泰富（1813）的合資公司奪得，風頭一時無兩。

有測量師認為，地價收入重回高峰至少需時2至3年，而且政府欠缺貴重地皮，因此更需要視乎造地情況。