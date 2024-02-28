印花稅辣招全撤　公司、內地客買豪宅大幅慳稅70%　巨額辣稅不再

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，一如市場預期政府為樓市全面撤辣。相關措施落實後，令到過往需要繳付高昂辣招稅的市民受惠，包括本身已持有的業主、非本地居屋如內地客、公司客等。



以近年山頂道一幢逾5.5億元沽出的超級豪宅洋房計算，若由公司客或內地客買入，最新稅款僅約2,342.45萬元，稅率約4.25%，較全面撤辣前大幅慳稅約72.6%。而較高峰期30%辣招稅更慳稅約85.8%。



高峰期山頂洋房買家豪繳辣招稅1.65億

回顧過去辣招稅情況，為壓抑樓市過熱，過往多次出招，高峰期內地客、公司名義更需要繳付高達樓價30%的辣招稅（包括買家印花稅BSD及雙倍印花稅DSD）。

以2021年一宗公司客入市個案計算，當時有公司客以逾5.514億元買入九倉（0004）旗下山頂道項目77D號洋房。由於以公司名義入市，當時需要支付高達樓價三成的「辣招稅」，即涉及逾1.654億元，包括買家印花稅（BSD）15%和新住宅印花稅（NRSD）15%。

全面撤辣後公司客、內地客僅付稅款4.25% 不需啃辣稅

去年2023年10月份施政報告公佈「半減辣」，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。假設上述山頂道項目77D號洋房於2023年10月份施政報告公佈後入市，稅款將會減少一半至15%，即只需要繳付約8,270萬元。

而根據今日（2024年2月28日）最新財政預算案的全面撤辣，以上述個案為例，該名公司客只需要支付4.25%從價印花稅便可，即約2,342.45萬元。換言之，全面撤辣後，所需繳付稅款較「半減辣」慳稅約5,927.5萬元或72.6%；而與高峰期30%辣招稅比較，則大幅慳稅約1.42億元或85.8%。上述山頂道項目買賣情況亦適用於內地客。

↓山頂道項目77/79 PEAK ROAD↓

買第二套房投資者受惠

此外，在全面撤辣後，本身持有住宅業的業主、投資者也會受惠。以2021年6月麻將館大王家族斥資1,200萬元買入深井碧堤半島單位、啃15%辣招稅的個案為例，當時繳付高達180萬元作新住宅印花稅（NRSD）。

若相關個案發生在2023年11月、即「半撤辣」後，稅率大減至7.5%，稅款則減至90萬元；若果買賣發生於2024年3月、即「全面撤辣」後，稅率則會進一步降至正常從價印花稅水平，即約3.75%，稅款將低至45萬元。即最新稅款較高峰期減少75%，而較「半撤辣」時則減少50%。

深井碧堤半島。（網上圖片）

最早2010年推SSD壓抑樓市

回顧樓市辣招，時間最早可追溯至2010年11月，當時政府推出額外印花稅（SSD），限制市民在兩年內轉售單位，需要繳付樓高5至15%的SSD。兩年後政府為樓市「加辣」於2012年10月更推出SSD加強版，轉售時間限制調整為三年內，SSD稅款涉及樓價10至20%，當時政府更推出買家印花稅BSD，以限制非本地人士及以公司名義的買家，在港買樓時需繳付樓價15%的稅款。

不過事隔一年，政府於2013年2月份更推出雙倍印花稅（DSD），調整200萬元或以下物業，稅款由100元增至樓價1.5%，其餘物業稅率也加倍，由最高稅率4.25%增至8.5%。

惟樓價升勢未止，政府於2016年11月份及2017年4月再次出手，分別向買入第二套或以上物業的買家，劃一收稅樓價15%，以及採「一約多伙」15%從價印花稅，即買家以首次置業人士的名義，以一份合約購入多個單位，需繳付樓價15%的從價印花稅。

2022年首推專才「先徵後退」 翌年「半減辣」救市

直至近年樓市出現下行，當時有意見認為樓市辣招已經過時，要求政府重新檢視樓市相關政策。特首李家超在2022年10月發表首份《施政報告》 當中指出，待合資格外來人才在成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅，即「先徵後退」。

雖然政府於推出專才「先徵後退」，但樓市跌勢加劇， 特首李家超在第二份《施政報告》就樓市辣招作出三大調整。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。以及 優化專才「先徵後退」，改為為外來人才的置業業印花稅實施「先免後徵」，即暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項。