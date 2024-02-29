撤辣後業主企硬　上車客憂反價、580萬「零議價」買新元朗中心

政府全面撤辣刺激市場交投，部份買家恐遲買會貴，即時加快入市決定。財政預算案公布後，元朗區即日錄得5宗住宅成交，包括4宗二手及1宗一手成交。當中新元朗中心兩房戶「零議價」以580萬元易手，呎價11,959元。



撤辣後業主態度轉硬 上車客零議價入市

中原地產元朗區域營業董事蕭頌崴表示，該單位為新元朗中心2座中層A室，實用面積485平方呎，兩房間隔。原業主原先開價580萬元放盤並表示可以傾價，但財案宣布樓市全面撤辣後業主態度即時轉硬，不設議價。新買家為上車客，由於擔心業主之後會反價，隨即拍板承接，折合呎價11,959元。

原業主於1997年10月以325萬元買入，現轉手賬面賺255萬元，單位期內升值78%。

廿四孝父母怕樓價回升 微議價助愛兒上車

另外，蕭頌崴表示分行還促成了朗屏8號2座低層F室成交，實用面積622平方呎，三房間隔。單位最初開價740萬元，新買家見財政預算案全面撤辣，怕樓價回升，為了助兒子上車最終輕微議價8萬元以732萬元承接單位，折合呎價11,768元。

原業主於2016年9月以707.4萬元一手買入，持貨7年半，轉手帳面賺24.6萬元，升值3.5%。