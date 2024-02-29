印花稅撤辣後仍看淡後市　翔龍灣業主深夜劈一成　3年帳蝕近百萬

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波昨日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起全面撤辣。撤辣後各區屋苑成交轉旺，不過市場依然出現蝕讓個案。土瓜灣翔龍灣錄得撤辣後首宗成交，一伙海景兩房戶以553萬元沽出，原業主持貨3年帳蝕近一球。



中原地產分行經理吳子麟表示，翔龍灣錄撤辣後首宗二手成交為2座低層F室，單位實用面積427平方呎，兩房間隔，向西南，享海景。業主於今年1月以「平手價」650萬元放售，新年期間降價至600萬元，叫價屬同類放盤近10年新低。

撤辣後業主依然看淡後市 深夜再劈一成

撤辣後市場睇樓量增加，加上業主看淡後市，心灰意冷，深夜再劈一成，最終累減97萬元或約15%，以553萬元成交，折合實用呎價12,951元。

吳子麟表示，新買家為同區用家，見單位價格相宜即入市自用。原業主則於2021年以650萬元買入單位，持貨近3年，是次沽出帳面需蝕讓97萬元或約15%。

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各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。