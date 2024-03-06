街坊換樓客「零議價」執蝕讓貨　擲1550萬買浪澄灣三房　高估價2%

撤辣後二手市場交投增加，惟仍不斷傳出有業主蝕讓沽貨離場。當中奧運站浪澄灣有海景三房新近以1,550萬元沽出，雖然較銀行估價微高近2%，但業主7年仍帳面損手133.9萬元。據知，新買家為同區換樓客，因價錢符合預算即「零議價」入市。



美聯物業區域經理劉志偉表示，是次成交為奧運站浪澄灣1座低層A室，實用面積約841平方呎，屬三房間隔，享海景。據悉，原業主以1,700萬元叫價放盤，單位累減至1,550萬元獲洽詢，終「零議價」沽出，呎價約18,430元。

原業主7年帳面蒸發133.9萬

至於，新買家為區內家庭換樓客，因心儀單位間隔合意，又可望海景，而且價錢符合預算即決定入市。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,527萬元，而恒生估價則為1,522萬元。即最新成交價較估價高出1.5%至1.8%。

據知，原業主於2017年1月以1,683.9萬元購入上述物業，持貨約7年，是次轉手帳面蝕133.9萬元，單位期內貶值約近8%。