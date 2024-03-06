馬鞍山星漣海三房套980萬沽 五年貨帳面勁蝕逾3球
撰文：黃祐樺
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二手市場交投增加，惟仍有不少蝕讓成交。當中馬鞍山星漣海有業主以980萬元沽出三房套單位，持貨5年轉手帳面蝕逾三球。
中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山星漣海3A座中層D室，實用面積780平方呎，屬三房連套房間隔。原業主最初以1,000萬元叫價放盤，日前議價後以980萬元易手，呎價12,564元。至於新買家為用家，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，決定入市。
持貨5年 轉手帳面蝕讓337萬
另據恒生網上銀行估價為1,130萬元。即最新成交價較估價低出15.3%。參考同類單位於2021年8月中沽出，涉及為3A座中層D室，實用面積相同，較是次成交單位低9層，當時成交1,320萬元，反映事隔兩年半單位跌值340萬元。
據了解，原業主於2019年以1,317萬元購入單位，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓約337萬元，單位期內貶值約25.6%。
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