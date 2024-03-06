Elize PARK刪除招標單位底價　終「開齋」四伙　個別單位劈價一成

一手市場交投轉活，個別新盤卻劈價賣樓。樂風集團旗下旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK上月以價單形式推盤，首張價單提供30伙，折實平均呎價高達26,688元，貴過去年何文田新盤約27%。隨後發展商因應市況調整銷售策略，由以價單方式賣樓轉招標該30伙，招標期由2月6日至3月5日，並罕有地設有「底價」。最終項目沽出4伙，不過成交價均低於「底價」，賣平60萬元至88萬元不等，個別更劈價一成。



項目於昨日成功以招標沽出4伙單位，吸金逾2,441.6萬元，涉及單位為6、7、8樓B室，以及9樓A室，實用面積為243至341平方呎，屬一至兩間隔，成交價介乎約539.83萬至797.31萬元，呎價22,215至23,381元。

當中，最貴一伙為9樓A室，實用面積341平方呎，成交價為787.328萬元，屬兩房間隔，呎價23,381元。

↓↓旺角東洗衣街新盤Elize PARK上↓↓

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本月初修改招標文件刪除單位底價

值得留意的是，據發展商於2月2日推出的招標文件SA1號顯示，招標物業的出售均受底價限制，底價價錢亦有於招標文件內顯示，而投標人亦可就多於一個招標物業提出要約購買，又表明任何招標物業的出價不得低於其適用底價。

個別招標單位劈價一成

不過發展商加快賣樓步伐，於3月初上載已修改的招標文件SA1號，當中將招標物業有底價部分刪除。以上述沽出單位為例，該4伙單位成交價，較早前公布的招標底價賣平60萬元至88萬元不等。當中，減得最勁一伙為9樓A室，由當時招標底價797.328萬元，劈價逾88萬元或10%沽出。