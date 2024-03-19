傳統豪宅區渣甸山5大優勢　分層單位比獨立屋更具投資潛力？

渣甸山是四大傳統豪宅區之一，不單有優越的交通、環境、校網，而且因為住宅供應稀缺，渣甸山的物業亦極具投資價值，不少富豪都會入市投資渣甸山一帶的物業。豪宅區的獨立屋固然有保值潛力，但原來近年豪宅區分層住宅的升勢更佳！究竟是甚麼原因？



傳統豪宅如何定義？ 渣甸山5大優勢逐個睇

【1】地區：面積大密度低 地段價值高

「豪宅」一詞雖然沒有官方定義，但坊間都會以「價錢」、「單位面積」及「地段價值」劃分；至於「傳統豪宅」，更是以環境清幽、低密度著稱。以香港為例，山頂、石澳、渣甸山及加多利山則是四大傳統豪宅地段，當中渣甸山更位處港島區正中心，無論是地理位置，或是環境及風水的優勢都吸引不少名人入市。

【2】交通：核心商業區15分鐘內到

港島有兩大核心商業區，分別是中環、金鐘一帶的傳統商業區；以及港島東商業區鰂魚涌太古坊。港島傳統豪宅區則擁有優越的地理位置，由渣甸山出發前往這兩大核心商業區最快亦不過15分鐘車程，而且鄰近多個地鐵站，來往高鐵站最快22分鐘，來往香港站更只需13分鐘便可抵達，無論是來往中港兩地還是出國旅遊都方便快捷！

此外，渣甸山的生活機能同樣極佳，毗鄰置地廣場、希慎廣場、太古廣場、國際金融中心商場等多個一線商場，奢侈品、本地特色小店、高級餐廳、電影院等休閒娛樂設施一應俱全，而且最快10分鐘車程便可直抵購物中心！

【3】校網：12校網 最受家長追捧

不少家長為了讓子女能夠入讀優質學校，都會考慮校網，並特意挑選名校區的住宅，當中以港島12校網最受家長追捧。12校網位處灣仔區，涵蓋灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑、渣甸山一帶等地區。

港島12校網之所以受歡迎，因為學校數目多，而且當中更坐落了不少傳統名校，例如：聖若瑟小學、聖保祿天主教小學、嘉諾撒聖方濟各學校，更可以一條龍升讀聖若瑟書院、瑪利曼中學、嘉諾撒聖方濟各書院等直屬中學！居住在12校網的學生，絕對是「贏在起跑線」！

【4】環境：居高臨下 清優遠煩囂

高海拔433米的渣甸山更坐擁世界級景觀，足不出戶也能居高臨下飽覽整個港島區，港島最高大廈IFC、中銀大廈、會議展覽中心等地標一覽無遺，在絕美的景觀下看著日落晚霞更是人生一大享受！

由於渣甸山住宅密度低，周邊環境亦相對寧靜清幽，私隱度亦更高，如果想靜靜地享受假日、遠離城市煩囂，居於渣甸山上絕對是最佳選擇。

【5】風水：背山面海山圓身貴 九運格局

不少人置業時都希望房子能夠「背山面海」，除了因為景觀更佳，在風水學上更是「丁財兩旺」的格局。有指如果住宅位處山丘之上，前有開揚景致、面海景觀，後有靠山支撐，便是最完美的風水格局，因為代表著有靠山、水為財。而踏入2024年，即九運的開始，未來20年大利南北向，最好的風水格局為「南方有山，北方有水」。如居所擁此條件，相信未來運情會節節上升。

渣甸山前迎維多利亞港及九龍半島，後有渣甸山山巒，山明水秀利於聚財（資料圖片）

以渣甸山為例，前迎維多利亞港及九龍半島，後有渣甸山山巒，山明水秀利於聚財。古語亦有云：「山形肥滿帶濁氣，求財容易亦獲貴。」渣甸山山圓身貴，屬富貴之地，絕對是旺丁旺財的絕佳風水地，擁九運格局！

名人富商鍾愛豪宅區 與大劉為鄰

【1】重視鄰里素質 身分象徵

事實上，能夠擇居於渣甸山此等傳統豪宅區地段，一般都非富則貴，而且具有一定的社會地位。不少鍾愛豪宅區的原因，除了是身分象徵的體現，更是因為其鄰居質素有保證以及極具私隱度的環境。

【2】低密度住宅 私隱度高

傳統豪宅區的住宅密度低，多以獨立屋為主，不但環境面積大，更可以有自己的私人空間好好放鬆。此外，名人富商重視生活品質及私隱度，而渣甸山附近則有香港遊艇會、香港鄉村俱樂部、香港哥爾夫球會、香港木球會、紀利華木球會、深灣遊艇會、中華游樂會等許多高尚的私人會所，讓名人富商可以在這裡不受打擾地聚會。

【3】物以罕為貴 資產具升值潛力

傳統豪宅區的住宅供應一向很有限，而渣甸山一帶地區更因為不可擴展，住宅供應更為稀缺，除非收購舊樓重建，否則沒有新住宅地供應，因此其物業亦極具投資價值。當中「大劉」劉鑾雄更在渣甸山一帶持有多個物業，猶如「大業主」，可見渣甸山的發展潛力優厚，絕對值得入市投資！