將軍澳街坊議價至深夜　終獲業主減價58萬　擲1162萬買天晉三房

二手市場轉活，將軍澳有街坊把握機會入市，睇樓後與業主議價至深夜，終獲業主減價58萬元以1,162萬元入市。原業主持貨約11年轉手帳面賺逾兩球。



美聯物業分行營業經理羅定康表示，是次成交為將軍澳天晉2期2B座中層A單位，實用面積約703平方呎，屬三房間隔。原業主最初以1,220萬元叫價放盤，新近以1,162萬元沽出，呎價約16,529元。至於新買家為區內客，睇樓後即與業主議價至深夜，終獲業主減價58萬元。

同類單位成交4年跌價約一成

參考高7層同類單位於2020年4月以1,300萬元沽出，實用面積703平方呎，反映單位事隔近4年跌價約一成。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1168萬元，而恒生估價則為1204萬元。即最新成交價較估價低出0.5%至3.5%。

據知，原業主於2013年2月以891.1萬元買入，持貨約11年，是次轉手帳面賺約270.9萬元，單位期內升值約30.4%。