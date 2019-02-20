【封殺華為】新西蘭態度轉變　俄媒：在中國「精確打擊」下妥協

美國多次呼籲盟友棄用中國電訊設備生產商華為5G設備，在此問題上，新西蘭通訊安全局（GCSB）於2018年11月以重大國家安全風險為由，曾叫停了電信運營商Spark使用華為5G設備。但新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）日前改口稱，該國並未將華為排除在新西蘭發展5G無線通訊網絡之外。 對於新西蘭在華為立場上的態度轉變，俄羅斯衛星網19日發表評論稱，是中國的強硬立場迫使新西蘭妥協。

新西蘭總理阿德恩18日指，預期該國通訊安全局（GCSB）將應用國家法律，自行對華為5G網絡設備的風險做評估，強調「目前仍然未有最終決定」。（資料圖片/路透社）

評論認為，華為已經成為中國與新西蘭關係的主要負面因素，而中國作為新西蘭最大交易夥伴，阿德恩此番表態，是在試圖消除人們對這一因素的擔憂。

評論又引用俄羅斯戰略問題研究所專家米別利亞耶夫（Mikhail Belyayev）觀點稱，在中國的「精確打擊」下，包括新西蘭航空飛上海班機被迫折返，中國推遲啟動與新西蘭旅遊合作項目，以及新西蘭總理訪華期限仍未確定等，都是相當明確的信號，意在表明誰是主人。

米別利亞耶夫稱，「新西蘭感到了中國在亞太地區的強大影響力，並且明白中國是該地區的主導力量。而中國針對新西蘭的這些行動，可以被稱為對那些觸犯中國利益的國家的暗中制裁。」

新西蘭航空公司（Air New Zealand）2月9日深夜一班由奧克蘭出發前往上海的NZ289班機，因發覺沒有中國的降落許可，起飛5小時後折返奧克蘭。（資料圖片）

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員周戎則認為，新西蘭客觀上對在電信領域同中國合作感興趣，給自己留有迴旋餘地。

周戎又稱，和「五眼聯盟」的另外三個國家英國、加拿大、澳洲不同，新西蘭在外交上有相對的獨立性。因此，新西蘭在華為這個問題上並不願意一味追隨美國，而且率先做出了突破，重新審議與華為合作的問題。鑑於新西蘭的這個國家的特點，總理有這樣的表態也在情理之中。

（俄羅斯衛星網）