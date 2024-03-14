鍾睒睒稱被網暴「累及母親」　知情人士曝：他沒見到最後一面

內地飲品企業農夫山泉近期深陷輿論旋渦，除了其創始人鍾睒睒被指「忘恩負義」外，還有網民質疑農夫山泉旗下東方樹葉的產品包裝是日本建築、梳打水原料來自福島等，陷入「媚日」質疑。



3月12日，內媒《都市快報》刊登訃告，顯示鍾睒睒的母親去世，享年95歲。13日，鍾睒睒更新朋友圈，配文指「因為我被莫名網暴，累及母親，為我所憂，於3月11號下午去世，萬分悲痛」。隨後，《每日經濟新聞》從農夫山泉方面證實該朋友圈的真實性，並引述一位接近鍾睒睒的人士指，鍾睒睒沒能見到其母最後一面。



訃告顯示，鍾睒睒的母親郭瑾於3月11日17時30分離世，享年95歲。據指郭瑾走得很安詳，告別儀式定在14日上午10時30分在杭州殯儀館流芳廳舉行。資料顯示，郭瑾生於1929年5月，浙江東陽人，自1952年5月調入浙江省婦聯，一直從事婦女兒童相關工作。1980年10月離休。

13日，鍾睒睒更新朋友圈，附上一張其母拍攝於3月8日的照片，並表示「母親健康，笑容可掬，心情愉快，沒有基礎疾病」，但「因為我被莫名網暴，累及母親，為我所憂，於3月11號下午去世，萬分悲痛」。晚間，《每日經濟新聞》從農夫山泉方面證實該朋友圈的真實性，一位接近鍾睒睒的人士指：「他母親走得很突然，鐘睒睒沒見到最後一面。」

鍾睒睒的朋友圈。（每日經濟新聞）

農夫山泉與鍾睒睒本人近期風波不斷，2月25日，娃哈哈創始人宗慶后去世後，鍾睒睒與宗慶后之間的關係被熱炒。

據早前報道，鍾睒睒曾為娃哈哈口服液在海南和廣西的代理商，其後創業與娃哈哈成為競爭對手，近年鍾睒睒的身家更超越娃哈哈創始人宗慶后成為中國首富。近日，內地多名大V博主重提多年來鍾睒睒與宗慶后的傳聞及爭議，鍾睒睒3月3日（即宗慶后死後「頭七」）發長文指網絡上出現了大量對他及農夫山泉的詆毀，反駁及澄清「第一桶金」來源、八寶粥開發、「沖貨」戲言與包裝水之爭等多個傳聞及爭議，又希望網民勿被個別自媒體或大V們帶節奏。

延伸閱讀：宗慶后逝世｜鍾睒睒長文回應多個傳聞爭議 批網絡現大量詆毀言論（點圖放大閱覽）

另一方面，近日，微博KOL「人間奇妙之旅」綜合網民質疑發文稱，農夫山泉的茶類飲品「東方樹葉」的外包裝是日本建築「東京淺草寺五重塔」，且宣傳中將起源於中國魏晉時期的抹茶，寫成起源於日本，有「媚日」嫌疑。

此外，在「東方樹葉」的宣傳文中，稱「中國茶葉乘著東印度公司的商船漂洋過海」，這一說法有為向中國走私鴉片的東印度公司「洗白」的嫌疑。還指農夫山泉的氣泡蘇打水中添加了「日本福島進口拂曉白桃」。

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對此，農夫山泉客服否認包裝團上的為日本建築，「東方樹葉」綠茶產品標簽上的建築圖案是根據中國的寺廟建築形象所做的藝術創作。綠茶瓶身上的文字是說日本的茶文化發源自中國，講述的也是中國茶文化對世界各國的影響，也是在宣傳中國的茶文化。而且「拂曉白桃」口味的產品是研發人員創新研製的類似拂曉白桃風味的產品，與白桃產地並無關聯。