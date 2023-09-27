韭菜好處｜抗炎抗氧化清血管！因1成分助壯陽？營養師指1類人勿吃

不少人對韭菜的印象是壯陽和清血。



營養師說明，韭菜的鋅含量較高、富含硫化丙烯，在一定程度上可提高雄風，甚至含有檞皮素，可抗發炎、抗氧化，有清血管的功用。

韭菜有哪些營養成分？（按圖了解👇👇👇）

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台灣營養師林冠良在Facebook粉專「林冠良營養師Siin」中發文表示，會有韭菜壯陽的說法，主要是因韭菜的鋅含量比較多，同時又富含硫化丙烯（Propylene sulfide），是一種揮發性精油，有刺激血液循環的作用，屬一種硫化物，常見的有刺激味道的食材都有，如：蒜和蔥，確實在一定程度上可以提高雄風。

韭菜除硫化丙烯外，也含有其他種類的硫化物，有擴張血管的效果。林冠良說明，韭菜含有檞皮素（quercetin），可抗發炎，抗氧化，也可減少氧化造成的血管阻塞，所以對於血管的健康也有幫助，與其說清血，用「清血管」會比較恰當。他指出，所以民間說法基本是正確的，韭菜被歸納在五辛之一當之無愧。

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林冠良特別提醒，哺乳媽媽若吃到韭菜可能會斷奶，且效果強勁，雖效果因人而異，但仍應留意，至於是什麼原理或成份導致，目前尚無定論。

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