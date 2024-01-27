吃海鮮壯陽？醫生證無顯著幫助　列「改善勃起功能」6大飲食指南

吃海鮮真的能壯陽嗎？對此，台灣泌尿科醫生呂謹亨表示，海鮮對於睪固酮增加確實有正面效果，不過，對於治療陽痿、提高勃起硬度及治療早洩等方面並無顯著幫助。



台灣泌尿科醫生呂謹亨在臉書發文表示，過去常聽到由於海鮮類富含鋅，多吃有助提升男性性功能，但事實真的是如此嗎？呂謹亨醫生解答，海鮮確實富含多種蛋白質和微量元素，包括鈣、鎂、磷和鋅，對睪固酮的增加有正面效果。

【圖輯】醫生列出改善勃起功能的6大飲食指南及3個心血管健康相關營養素（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

不過，呂謹亨指出，根據醫學研究顯示，人體中的鋅是精液和睪固酮的主要組成成分，因此攝取鋅最多能增加精子的活力，提高生育機率，並提升性慾，尤其對於有特殊疾病或鋅缺乏的患者效果更為明顯，但對於治療陽痿、提高勃起硬度以及治療早洩等方面並無顯著幫助。

對於一般正常人而言，不宜過度補充，呂謹亨說，鋅的每日建議攝取量男性為15毫克、女性12毫克，另外，還有研究發現，連續數年每天攝入超過100毫克的鋅與未服用鋅的男性相比，有更高的攝護腺癌罹患機率，但這並不能證明與攝護腺癌的因果關係。

【相關圖輯】性愛那些事｜床戰後必吃4大食物回氣！醫生：恢復體力隨時再戰（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

呂謹亨表示，影響勃起功能的飲食，最重要的3元素就是「血循通暢」、「神經傳導」、「男性賀爾蒙」。關於「血循通暢」，呂謹亨解釋，勃起就是陰莖充血，攝取幫助心血管循環通暢的飲食非常重要，而心血管健康相關營養素包含以下3種：

1、精氨酸：豆魚蛋肉類，其中甲殼類（如蝦子）、豬瘦肉，含量比較高；植物性食品以堅果類，南瓜籽、花生含量比較高。

2、OMEGA3不飽和脂肪酸：魚類，如鮭魚、鮪魚、秋刀魚、鯖魚等等；堅果像是核桃、杏仁也含有OMEGA3不飽和脂肪。

3、抗氧化的營養素：例如維生素C、維生素E、β胡蘿蔔素，能夠減少自由基的生成，進而減少血管內皮細胞的傷害。

【相關圖輯】女生前戲「私處突變水龍頭」狂噴水嚇窒男友！性博士揭潮吹真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

至於「神經傳導」，呂謹亨表示，深綠色蔬菜中的葉酸及B群，有助於神經維持及修復；而「男性賀爾蒙」的營養素來源主要是鋅，能調控男性荷爾蒙與精液品質，貝殼類像是生蠔、牡蠣含量高，堅果類像是南瓜子、黑芝麻、腰果。

最後，呂謹亨還整理了以下改善勃起功能的「6大飲食指南」給大家參考：

1、地中海飲食：根據研究，有37%的病人在採用地中海飲食後，恢復勃起功能，還可以延緩老化、降低心血管疾病、糖尿病、癌症與死亡風險。

2、植物性飲食、增加抗氧化食品：可降低18%性功能障礙發生率。主要是植物中含豐富抗氧化劑，抗氧化食品減少身體的發炎反應。

3、限制酒精攝取、適量攝取咖啡因。

4、高蛋白低脂飲食：同樣減少身體發炎反應，減緩肌肉流失、降血糖及血脂。執行3個月後，有50%輕度勃起功能障礙患者可正常勃起。

5、間歇性斷食、生酮飲食。

6、攝取富含鋅、精氨酸、葉酸、B群、微量元素的食物：其中精氨酸、葉酸、人蔘，都可以提高血管一氧化氮成分，幫助勃起。其他營養素與神經傳導、睪固酮及血液循環都有關係。

延伸閱讀：

藍營立院三長將改選！傳表態爭取黨團總召 賴士葆：全力以赴

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】