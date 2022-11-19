高血壓｜5旬男服壯陽藥後半身麻痹　收縮壓達200mmHG　急入院保命

許多人患有高血壓而不自知，直到某天腦血管出了問題，出現明顯症狀諸如一手一腳無力，臉歪一邊或口齒不清時，才驚覺事情嚴重了。



55歲的楊先生，已知有高血壓病史，但無規則使用藥物或飲食控制，某日服用壯陽藥物後，準備一展雄風，卻突發性左側肢體麻木，讓他不得不停下所有動作前往急診報到，在急診測量收縮壓高達200毫米汞柱令人咋舌。

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患高血壓不自知 藥物飲食齊控制

臺北市立聯合醫院仁愛院區神經內科醫生陳柏安指出，高血壓素有「隱形殺手」的稱號，許多人患有高血壓而不自知，直到某天腦血管出了問題，出現明顯症狀諸如一手一腳無力，臉歪一邊或口齒不清時，才驚覺事情大條了。

其他腦血管疾病危險因子還有糖尿病、血脂肪異常、抽煙與肥胖等等，這些危險因子的控制在腦血管疾病治療與預防上格外重要。除了藥物控制之外，飲食習慣調整（例如：少鹽、少油與戒煙）與規則運動是最經濟實惠的心血管風險控制處方。

定期追蹤「頸動脈超音波」 預防腦血管事件

此外，陳柏安提及，頸動脈超音波具有非侵入性、無輻射暴露等優點，可以快速與精確地評估頸動脈內膜厚度、動脈硬化斑塊、血管流速及阻力等腦血管疾病相關的風險參數，是臨床評估腦血管疾病的利器。腦血管疾病患者或腦血管疾病高危險族群建議定期追蹤頸動脈超音波，以利制定治療策略。制敵機先，預防腦血管事件的發生重於事後補救。

症狀輕微採藥物控制 服用壯陽藥需諮詢醫師

陳柏安說，楊先生血壓太高合併腦梗塞，還好症狀很輕微，不需要施打血栓溶解劑，先以口服藥物控制，並安排住院觀察與控制血壓。同時提醒楊先生，有心血管疾病又沒控制好血壓，千萬不要勉強使用壯陽藥物。

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