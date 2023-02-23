水魚營養｜補血養顏清虛火唔只壯陽！揀水魚專家教1招防食物中毒

你吃過水魚（又稱甲魚）嗎？是不是有聽過水魚能壯陽，是男性的滋補聖品？



台灣中原大學生物科技學系副教授招名威表示，不只男生可以吃水魚，女生也很適合吃，水魚富含蛋白質、鐵、鈣、鋅等多種營養，能夠滋補強身，養顏美容。

水魚營養（按圖看清👇👇👇）

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鱉富含各種營養 吃水魚可以滋補強身、養顏美容

招名威表示，學名為鱉的水魚，有很多別稱，又叫甲魚、團魚、圓魚，肉質鮮嫩味美，一直都是亞洲地區很受歡迎的水產佳餚。水魚品種主要有20多種，而台灣分布的中華鱉，營養特別豐富，富含蛋白質、脂肪、礦物質鐵、鈣、鋅及多種維他命A、B1、B2、D、E等。此外，人體需要的22種胺基酸，水魚就佔了18種，其中8種還是人體無法自行合成的胺基酸，這些營養若要全數被攝取，等於要同時吃很多種食物或保健品才能完整攝取。

台灣人飲食習慣改變，外食比例增加，飲食大多都不均衡。根據最新的台灣國民營養健康調查報告指出，台灣人普遍維他命D、E攝取不足，礦物質則以鈣質不足狀況最為嚴重，其次為鎂和鋅。因此，若營養可以攝取到位，補充量也充足，對於男性來說當然就是滋補強身，對於女性來說，確實也能養顏美容。

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水魚補血、化瘀血，可調理寒病

水魚性平，可清虛火、補血活血，具軟堅散結的功能，意思就是吃水魚具有補養血液的功效，幫助血液循環改善，招名威說明，因此女生吃水魚，精氣神會變好，也可以把舊的瘀血化掉，方便新血產生，在調理一切寒涼的疾病時都可派上用場。

所以古人其實早就知道水魚有幫助女性健康的功能，也常是女性坐月子調理養生的上乘滋補佳品，才會有許多以水魚為主的菜色被開發出來，包括黃燜水魚、原汁武陵水魚、清燉馬蹄鱉、冬瓜鱉裙羹、枸杞水魚湯等。

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挑選安全水魚全靠1招

招名威提醒，不過食用水魚常被認為會引發食物中毒，原因在於有些水魚飼養的環境很不友善，常以飼料配合下雜魚一起混合餵飼，但由於下雜魚本身容易受病原菌污染，所以在餵飼下雜魚的同時，環境衛生若沒有妥善處理，會導致水魚受到霍亂弧菌污染；儘管霍亂弧菌本身對水魚健康毫無影響，但人類若誤食到有霍亂弧菌污染的水魚，就會引發霍亂。

因此，除了烹調過程需特別注意衛生外，在挑選水魚時，要選擇無毒環境飼養的水魚，最好是通過歐盟A.A.認證及雙潔淨標章，才能確保健康、安全及衛生無虞。

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