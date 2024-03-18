內地抖音網紅零食澱粉腸被揭含雞骨泥　為狗糧原料「不建議人吃」

內地網紅零食「澱粉腸」一根2至3元（人民幣，下同），人氣很高。近日卻遭踢爆添加了被當作寵物飼料的「雞骨泥」。報道曝光後，「澱粉腸塌房」衝上微博熱搜，不少網民直呼「不敢吃了」。



據《央廣網》等內媒報道，雖然名為澱粉腸，但根據調查，目前內地市面上銷量較高的5種品牌澱粉腸，材料表第一位均是肉，其次為水，澱粉，白砂糖、味精、香辛料等調味料，以及三聚磷酸鈉、焦磷酸鈉、六偏磷酸鈉、羧甲基纖維素鈉、誘惑紅等添加劑。

河南一澱粉腸製造商工作人員透露，澱粉腸的肉很少，「都是用的雞肉和雞骨泥，用鴨肉更便宜，大部分都是澱粉」。報道稱，目前出售雞骨泥的多是寵物食品的商家，商家強調，「骨泥不建議人吃，燒烤也不行」。

澱粉腸一直深得人們喜愛，現時驚爆食安問題，自然大受社會關注：（按圖了解）

過去，一些低價餃子與肉丸也曾被踢爆使用雞頸泥、雞架泥。中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授何計國曾表示，使用雞頸泥、雞架泥代替原有肉類使用的行為，本質是摻假和以次充好，其中的營養物質也無法被人體吸收。

據悉，內地各地的路邊攤烤澱粉腸價格普遍每根2至3元，批發價一根只要五六毛錢。且澱粉腸至今還沒有專門的國家標準，也沒有遵循火腿腸國家標準來生產，甚至不能算作是火腿腸產品。

制定國家標準《火腿腸質量通則》的肉禽蛋製品標準化技術委員會表示，該標委會主要負責實施商品名帶「肉」的食品標準化工作，所以過去沒有制定澱粉腸國家標準，但考慮到澱粉腸配料表中，標注的主要配料是肉類。委員會稱會再研究要不要制訂「澱粉腸」國家標準，有結論後會向大眾發佈。

多家澱粉腸製造商也緊急發出聲明，否認在澱粉腸中使用雞骨泥。更有商家直接開直播，貼上「沒有骨泥」的標示，並現場吃下10根澱粉腸，呼籲消費者理性看待。

另外有​澱粉腸的經銷商透露，受報道影響，退貨的人比較多。至於有沒有用雞骨泥，該經銷商沒有正面回應，僅稱「夫宇這牌子我們自己都不吃，它裏面有狠活」。

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