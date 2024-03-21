武漢女搭地鐵遭男子「頂了幾下」　下車見褲上大片精液報警驗DNA

武漢一名女子19日晚上下班回家時，由於地鐵上人潮較為擁擠，只覺得自己被「頂了幾下」，當時並不認為是被人猥褻。



不過，就在她下車時才發現，牛仔褲上有明顯的一片「白色不明液體」，令她十分不舒服。

女子思慮再三，決定將牛仔褲交由警方查驗，誓將色狼揪出來，並呼籲大家敢於利用法律保護自身安全。

下車驚見「濕了一大片」才知受辱 點圖放大看當時人親述事件詳細經過：

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女子於事發後透過影片將事件公諸於眾，她自述，當晚回家時正好是高峰期，地鐵上人很多：「我就感覺到後面有人頂了我幾下，以為他是不小心碰到我，下地鐵的時候，我發現褲子那裡有一些不明液體，濕了一大片，就決定報警處理。」

女子透露，褲子上的液體是那名疑犯的體液，遂將褲子交由警方查驗DNA，同時也調取車廂和車內的閉路電視紀錄，鎖定這名猥褻疑犯。

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當地警方捉獲這名疑犯後，該名疑犯供述，因見被害人長得漂亮，於是先用下體頂了臀部和大腿幾下，然後再把體液射到被害人的褲子上。

警方最終將這名猥褻男子行政拘留10日，女子也呼籲，大家遇到類似事情要敢於保護自己，同時也要保持冷靜，要學會用法律的武器保護自己。

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