文化輸出熱潮？內地設計師穿旗袍逛日本　高喊：換我們反擊了！

近年來許多中國網民熱衷於「文化輸出」，喜歡在各國穿上漢服、旗袍等中國傳統服飾，並且上傳影音來宣揚中國文化。近日有一名中國服裝設計師更是在日本換上了「手工旗袍」，並表示「日本人不是喜歡文化入侵我們嗎？這次換我們來反擊了」，引起不少網民的熱烈迴響。



許多外國旅客造訪日本時都會體驗穿着和服的樂趣，但是部分中國旅客出於對日本的仇恨等情緒，不時拍攝到日本「文化輸出」的影片，並在社交媒體上大肆宣揚。

一名自稱為中國服裝設計師的女生，早前穿上手工旗袍走在日本街頭：（按圖了解）

小紅書上更是有一名中國服裝設計師到日本旅遊，特意穿上旗袍，表達對中國傳統服飾的追求，且大聲宣揚「我是中國女生」、「日本人不是一直喜歡文化入侵我們嗎？這次輪到我們反擊了」。隨着影片曝光，立即引起了中國網友的熱議，許多人紛紛表示「漢服把和服比下去了」、「外宣太弱外國人只能接觸到日韓，要是外宣厲害真的會驚艷世界」。

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