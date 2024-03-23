文化輸出熱潮？內地設計師穿旗袍逛日本 高喊：換我們反擊了！
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
近年來許多中國網民熱衷於「文化輸出」，喜歡在各國穿上漢服、旗袍等中國傳統服飾，並且上傳影音來宣揚中國文化。近日有一名中國服裝設計師更是在日本換上了「手工旗袍」，並表示「日本人不是喜歡文化入侵我們嗎？這次換我們來反擊了」，引起不少網民的熱烈迴響。
許多外國旅客造訪日本時都會體驗穿着和服的樂趣，但是部分中國旅客出於對日本的仇恨等情緒，不時拍攝到日本「文化輸出」的影片，並在社交媒體上大肆宣揚。
一名自稱為中國服裝設計師的女生，早前穿上手工旗袍走在日本街頭：（按圖了解）
小紅書上更是有一名中國服裝設計師到日本旅遊，特意穿上旗袍，表達對中國傳統服飾的追求，且大聲宣揚「我是中國女生」、「日本人不是一直喜歡文化入侵我們嗎？這次輪到我們反擊了」。隨着影片曝光，立即引起了中國網友的熱議，許多人紛紛表示「漢服把和服比下去了」、「外宣太弱外國人只能接觸到日韓，要是外宣厲害真的會驚艷世界」。
延伸閱讀：內地女穿漢服逛走意大利街頭 竟惹來同胞嘲諷 當地人反應如何？
+7
｢不賣媚日產品｣江蘇2間711停售農夫山泉 網民：711不是日本的？韓團ENHYPEN拜年片出事 「1單字」惹內地網民痛批：韓國就是偷國誤用黃明志《龍的傳人》當賀年歌！內地網民抖音帳號被罰永久封號國家公祭日身貼日本國旗出街同路人嗌交 台州男遭行政拘留「數字7手勢」在內地竟然是「8」？揭中國各地大不同 7要這樣比
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】