「數字7手勢」在內地竟然是「8」？揭中國各地大不同　7要這樣比

每個國家比數字的手勢不同，像台灣人比7的手勢，在德國是代表2，隨著網路交流，可以了解到不同地方差異性。



一名台灣男網友發文表示，台灣人比7是食指和大拇指伸直構成直角，但內地人卻說這是8的意思，令他霧煞煞提問「那內地人是怎麼比7的」。

貼文一出意外獲得迴響，許多內地網友紛紛貼出示範照，熱情分享自己家鄉比7的手勢，也有人一看崩潰留言「我的媽呀！怎麼內地各地都不一樣」、「這玩意能不能統一一下」。

點圖放大看看中國各地的數字7以及其他與香港不同的數字手勢：

+ 27

該名男網友在小紅書PO出一張比7的手勢照，表示他是這樣比7的，但他的朋友卻說，在內地這手勢代表8，因此他好奇發文問，內地人到底是怎麼比7的。

貼文曝光後意外引起熱烈迴響，留言區甚至被內地網友蓋超過一千樓，許多人紛紛熱情貼出「比7示範照」，提供自己家鄉手勢給原PO參考。

但由於內地幅員遼闊，每個地區比數字的手勢都有些微差異，產生很多版本，也讓一些網友崩潰，「什麼！我一直以為比手勢是全內地統一的」、「怎麼我的7都和大家不一樣」、「網友就像一群道士在交流手勢」、「這個問題已經無解了」。

【同場加映】絕絕子、yyds係咩意思？5個內地潮語網民睇到一舊雲 原來係咁解（點圖放大瀏覽）：

+ 9

如果真的明確分出差異，有人指出可以勉強用地區分為華北手勢、閩粵手勢，在這兩種手勢中，比1、2、3、4、5、6、9數字看起來都一樣，但唯獨7和8差別最大，例如華北區域的民眾比7像「眼鏡蛇」，而閩粵區域的民眾比7和台灣差不多，但直角開口是往下的。

也有人表示，「內地兩廣、福建比7手勢和台灣一樣，但在其他地方，這種手勢就是8」。

【相關圖輯】出賣年齡系列｜網民1人1句廣東話文物級「潮語」 一開口就知老餅（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

墾丁飯店小年夜1晚價格讓他嚇歪 網友嘆：難怪大家要出國

好市多又出現神品！他買「日本西點禮盒」追劇回神後半盒吃光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】