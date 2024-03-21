收到「香港1.5億陰司紙」還被問候娘親　台灣官員「神反擊」惹議

撰文：中天新聞網
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台灣國民兩黨立委近來頻頻收到恐嚇信，引發外界關注。

衛福部次長王必勝20日在社群平台發文，表示自己收到「冥幣1.5億元」，但因公務人員不收賄賂，已燒化迴向給寄件人。

此文一出，立即吸引破萬網友朝聖（點圖放大瀏覽）：

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衛福部次長王必勝20日在Facebook發文表示，收到香港熱心民眾來信，裏面有冥幣1億5000萬港幣，因為公務人員不收賄賂，已燒化迴向給寄件人，「慢用。哈」。

從王必勝分享的照片中可看到對方寄送3張面額5000萬，上頭印有「天地銀行、地府通用」的冥錢，並寫下「高端害人，Ｘ你老Ｘ」。

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此文一出，立即引發破萬網友的關注，許多網友留言表示：

「太棒了，指定迴向、功德無量」

「必勝兄回寄給他台灣版的金紙，我們的面額比較大，幣種又多」

「原來世界上真的有這樣無聊的人啊」

「迴向功德無量」

「貨幣不具流通性，有點落後，我們這邊都是美金，有的還有銀行」

「一看這字就知道不是道地的香港人寫的，王兄也知道真正香港人不做這種無聊的事」

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