6旬漢半夜與妻子行房疑「用力過猛」猝死　老伴目睹全程嚇壞

夫妻之間行房事很正常，不過有了年紀的人，需注意個人身體狀況。大陸一對上了年紀的夫妻半夜愛愛時，66歲老先生因太過激動一時喘不過氣，導致中途暈倒，送醫搶救後仍宣告不治，妻子在一旁目睹整個過程嚇壞了，案例也引發關注。



根據《網易新聞》報道，一對6旬夫妻半夜一時興起想愛愛，沒想到過程中66歲老翁疑似用力過猛，突然喘不過氣，之後就暈了過去，緊急送醫搶救後仍回天乏術。據了解，這位老翁患有高血壓，加上去年底剛生了一場大病，身體還未完全恢復，突然來個刺激的活動，讓身體吃不消，才造成這場憾事發生。而目睹全程悲劇的妻子則震驚不已，情緒難以平復，對於老伴的突然離世難以接受。

《網易新聞》也提醒，年紀大的夫妻進行性生活時，一定要考慮到自己的年齡和身體狀況，避免悲劇發生。另外，老年人的健康需要時刻關注，及時發現病情，就能及時就醫，保持身體健康。

相關文章：長者性生活｜技巧比體力更重要 多吃海鮮可壯陽？小心痛風兼傷腎

+ 14

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】